Пропаганде нужно что-то показывать: представитель ГУР о визите фейкового Путина на оккупированные территории

Пока даже российские военкоры критикуют Кремль за их "бункерность".

На временно оккупированные территории Украины – в Херсонскую и Луганскую области, приезжал один из двойников российского президента-диктатора Владимира Путина. Есть много признаков, что это был не лично кремлевский "фюрер".

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Трудно представить, как имперский мажор Путин, пренебрегая многими правилами безопасности, когда выходит из старушки "Тойоты", когда общается со своими чиновниками за многометровым столом и боится подать руку, ссылаясь на карантин, а здесь так свободно прогуливается. Действительно, есть много абсолютно правильных вопросов. Но в конце концов конспирология — это не то, на что мы должны отвлекаться", — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов же говорит, что важно вернуться к границам 1991 года и восстановить международное право, и привлечь российских преступников к ответственности. И при этом главное не прогадать, "чтобы это был не двойник, а настоящий преступник".

"Русский режим, в частности коллективный Путин, в который входят другие жители кремлевских башен, должны понести справедливое и заслуженное наказание. Украинское военно-политическое руководство – это и верховный главнокомандующий, и украинские боевые генералы, регулярно посещающие позиции украинских войск. Это происходит публично, это видит весь мир. На определенном этапе даже с внутренней шовинистической позицией Кремль столкнулся, когда военкоры начали критиковать, что они все бункерные. .

Он отмечает, что российская пропагандистская машина "должна что-то показывать" народу. Именно поэтому появляются вот такие "мультфильмы" о "посещении условно безопасных позиций", добавил Юсов.

"Визит" "фюрера" на временно захваченные территории

Российский диктатор 18 апреля якобы лично посетил оккупированную россиянами часть Херсона и Луганщины. Мол, целью визита была встреча с военными

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Путина не было ни на оккупированной Херсонщине, ни в так называемой "ЛНР. На оккупированные территории приезжал его двойник. По словам Данилова, перед встречей с российским диктатором все должны пройти по меньшей мере обязательный 10 или 14 карантин, а во время самой встречи должны держаться на большом расстоянии.

В Белом доме считают, что "визит" диктатора на оккупированные территории Украины показывает, что в Кремле стало понимать, насколько у российской армии плохие дела. Мол, именно таким образом Путин пытается сплотить русское население, поскольку понимает, что его армия плохо справляется.

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