Пропагандистское видео с телами погибших: США заявили о поводе, который РФ может использовать для вторжения

Пропагандистское видео с телами погибших: США заявили о поводе, который РФ может использовать для вторжения

Цель провокации – создать повод для якобы военного ответа, а по сути – нападения на Украину.

В Министерстве обороны США сообщили о поводе, который Москва может использовать для вторжения в Украину. В частности, речь идет об обнародованном пропагандистском видео с телами погибших. В Пентагоне говорят, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись с якобы нападением либо на своей территории, либо на русскоязычное население на Востоке Украины.

Почему американцы раскрыли детали российского плана именно сейчас – в сюжете ТСН. Ранок 4 февраля.

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Сфабриковать повод, чтобы ворваться на территорию Украины: об одобренном на самом высоком уровне в России плане провокации сообщила американская разведка. Речь идет о создании фальшивого видео, на котором якобы украинские военные или разведчики с оружием в руках нападают на суверенную российскую территорию или русскоговорящих людей, а также разрушены взрывами здания и тела погибших.

"Россия создаст очень яркое пропагандистское видео, которое будет содержать трупы и актеров, изображающих людей в скорби, а также разрушенные здания. И украинское или западное военное оборудование, чтобы некоторое оружие выглядело как предоставленное Западом Украине", — заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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Цель провокации – создать повод для якобы военного ответа, а по сути – нападения на Украину. Представитель Государственного департамента Нед Прайс уточнил, что это один из сценариев, разработанных в Москве, о которых известно американским спецслужбам. Они не знают, использует ли Кремль этот вариант, но решили предупредить провокацию. На вопросы журналистов, обнародуют ли США доказательства, полученные разведкой, в Госдепе ответили отрицательно.

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Американские СМИ со ссылкой на свои источники в спецслужбах отмечают, что доказательства не публикуют, чтобы не раскрывать источники и методы получения информации.

"Мы обнародуем это сейчас, чтобы показать масштабы дестабилизирующих действий России по Украине и отвлечь Россию от этой опасной кампании, и в конце концов с начала военного нападения", — говорит спикер Госдепартамента Нед Прайс.

Представитель Госдепа напомнил: Россия неоднократно прибегала к созданию фиктивного видео с актерами вместо реальных людей, что заставляет их воспринимать этот сигнал разведки всерьез. Спикер российского президента Дмитрий Песков это возразил. По его словам, подобные упреки звучали раньше, но, мол, ничего подобного не получалось.