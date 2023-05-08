Пропагандисты РФ пользуются выдумками Гитлера и Геббельса, но со своим нюансом

Он называет себя "главным борцом с фашисткой идеологией", а своими кумирами считает советских вождей. Владимир Путин откровенно ностальгирует по советам и называет распад страны советов – величайшей катастрофой двадцатого века. Но его все чаще замечают за подражанием нацисам правителей – Гитлера и его муртады Геббельса. У них он ворует не только тексты публичных выступлений, но и нарративы пропаганды, говорится в ТСН.

“Нам с вами не оставили никакой другой возможности защитить Россию и наших людей… Кроме той, которую мы вынуждены использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и немедленных действий» – это известное обращение российского диктатора к народу, опубликованное за считанные минуты до нападения России на Украину. И эта речь – плагиат – это фактически изложение речи Адольфа Гитлера, которую тот объявил в июне 41-го накануне нападения на Советский союз.

Специалисты заметили, что за почти двадцать пять лет правления Россией Путин регулярно пересказывает речи Гитлера и его муртадов Геббельса.

Массовые убийства людей, терроризм, киднепинг и концентрационные лагеря для несогласных и действенная пропаганда…

В Германии в 1933 году Гитлер и его команда уничтожают независимую прессу и начинают фактически с нуля строить пропагандистскую машину. Основной их инструмент – радио. Главный лозунг – приемники должны стоять в каждой семье. С подачи министра пропаганды Геббельса государство запускает производство приемников и предоставляет рядовым немцам беспроцентные кредиты на их покупку. Немцам по радио рассказывают об их избранности, а во всех проблемах обвиняют евреев. "Геббельс поставил радиоточки на центральных площадях немецких городов и они не просто были на случай гражданской обороны, они стояли до того, чтобы люди постоянно шли и из всех источников, чтобы они слышали ту информацию, которую нужно", — говорят историки.

У Путина и его команды таким инструментом стало телевидение. Постепенно кремлевцы отбирают большинство телеканалов у олигархов, несогласных отправляют за решетку или убивают, и создают одну большую телевселенную – параллельный мир со своими героями, проблемами и способами их решать.

Равно как и немцам, россиянам начинают рассказывать о невероятных успехах молодого и перспективного президента. О российских достижениях, которым «аналогов нет», о России, которая шаг за шагом «встает с колен», о богоизбранности русского народа. “Человек слышит, что он хочет слышать. Она слышит хорошие новости. Все прекрасно. Мы работаем. Геббельс подавал свое государство, как развивающееся государство”, — рассказывает историк Игорь Кулик.

“Роспропоганда очень примитивна, потому что она копирует. Нет никаких собственных разработок. То, что Геббельс клал на радио, на плакаты – стало Интернет, телевизор и радио. Если посмотреть российские шоу, они одинаковые. Если сменить ведущих, то все то же”, — добавляет политолог Николай Давидюк.

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Когда Гитлер, на пару со Сталиным в 39-м начнет великую войну, за основу своих территориальных претензий он задает языковой вопрос. Вдруг выясняется, что в середине тридцатых немецкоязычных всех сильно притесняют в европейских странах: Чехословакии, Австрии и в Польше. Защита русскоязычных – эту стратегию Россия начинает опробовать на Грузии. К тому же российская пропаганда убеждает мир в том, что именно Грузия напала на Россию, и никак не наоборот.

Так же, как у Гитлера в Мюнхене, у Путина была и своя олимпиада, после которой он напал на Украину. Тогда же он впервые заговорил на языке Гитлера и фактически зачитал спич фюрера после аншлюса Австрии в 1938 году.

Воспевание военных успехов, умалчивание поражений — все это было характерно для Гитлера. За считанные недели до капитуляции он рассказывал немцам о "Вундерваффе" — уникальном оружии, которое должно уничтожить всех врагов. Что-то похожее говорит и его коллега Путин.

Вопрос путинской пропаганды вместе со своими коллегами из института социальной и политической психологии изучала и Светлана Чунихина. И выводы специалистов – с гитлеровской все же есть отличия. "Российское сознание постоянно находится в ситуации раздвоения и в этом есть отличие роспропаганды. Он не просто пропагандирует свой народ, он совершает операцию прикрытия. Он его вербует”, – говорят психологи.

Сходны посили и одинаковые инструменты достижения поставленной цели, но путинская пропаганда все же имеет совершенно другие задачи. Нацисты убеждали свое население в том, что не было правдой. Путинисты убеждают россиян, что правды не существует. "Путин не столько хочет убедить в чем-то общество, сколько убедить, что ни в чем нельзя быть уверенным. Все врут. Мы врем, но и все остальные врут. Вся информация, которую вы получаете, она не стоит доверия. Не все так однозначно”, – говорит психолог.

Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года, до капитуляции Германии он не дожил восемь дней. Главный соучастник его преступлений Йозеф Геббельс покончил с собой первого мая 45-го.

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