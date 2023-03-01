В России призывают добить украинскую инфраструктуру авиацией: Жданов оценил угрозу

Российские пропагандисты призывают бомбить украинскую инфраструктуру авиацией. Военный эксперт Олег Жданов оценил, насколько реалистичны такие угрозы.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Жданов напомнил, что российские токшоу направлены на внутреннее потребление. По его мнению, пропагандисты пытаются как-то задобрить российское общество. Ведь истек уже год с начала полномасштабного вторжения и российское общество начинает задавать себе вопрос "а за что мы воюем".

"Здесь нужно что-то говорить обществу, даже предлагая такие бессмысленные идеи. И они говорят: "Мы еще не поднимали авиацию. Сейчас мы поднимем авиацию и как ударим бомбами". Никто не задается вопросом, смогут ли они залететь в воздушное пространство Украины. И когда в последний раз самолеты РФ залетали в глубь нашей территории? Если они попытаются это сделать и будут большие потери авиационного парка, тогда они будут задавать такие вопросы. Тогда снова (россияне. – Ред.) будут писать в соцсетях, что их генералы – дураки, и надо кого-то расстрелять. А сейчас лозунги. Россия это, как и СССР, – страна лозунгов", – подытожил эксперт.

Ранее Олег Жданов подвел итоги зимней военной кампании и сделал прогнозы на весну. Также он объяснил, почему на Луганском направлении ВСУ остановили наступление и перешли к обороне.