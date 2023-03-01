В России призывают добить украинскую инфраструктуру авиацией: Жданов оценил угрозу

В Москве угрожают добить украинскую инфраструктуру авиацией. Жданов называет это "бессмысленными идеями".
Российские пропагандисты призывают бомбить украинскую инфраструктуру авиацией. Военный эксперт Олег Жданов оценил, насколько реалистичны такие угрозы.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.
Жданов напомнил, что российские токшоу направлены на внутреннее потребление. По его мнению, пропагандисты пытаются как-то задобрить российское общество. Ведь истек уже год с начала полномасштабного вторжения и российское общество начинает задавать себе вопрос "а за что мы воюем".
"Здесь нужно что-то говорить обществу, даже предлагая такие бессмысленные идеи. И они говорят: "Мы еще не поднимали авиацию. Сейчас мы поднимем авиацию и как ударим бомбами". Никто не задается вопросом, смогут ли они залететь в воздушное пространство Украины. И когда в последний раз самолеты РФ залетали в глубь нашей территории? Если они попытаются это сделать и будут большие потери авиационного парка, тогда они будут задавать такие вопросы. Тогда снова (россияне. – Ред.) будут писать в соцсетях, что их генералы – дураки, и надо кого-то расстрелять. А сейчас лозунги. Россия это, как и СССР, – страна лозунгов", – подытожил эксперт.
Ранее Олег Жданов подвел итоги зимней военной кампании и сделал прогнозы на весну. Также он объяснил, почему на Луганском направлении ВСУ остановили наступление и перешли к обороне.
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