Пропала собака Белка, которая годами пряталась от обстрелов в киевском метро: что с ней случилось

Белку спасли с улицы

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В Киеве из подземного перехода станции метро «Академгородок» пропала собака Белочка, которую знают тысячи местных жителей, пользующихся метро. Животное годами жило на рынке рядом со станцией. Во время каждой воздушной тревоги она, словно человек, дисциплинированно спускалась в подземный переход, чтобы переждать опасность. Там она знакомилась с другими четвероногими, которых приводили с собой киевляне. Но на днях любимица тысяч прохожих внезапно исчезла.

Вместе с Белочкой из перехода исчезла и её лежанка, на которой животное отдыхало. Это вызвало настоящий переполох в социальных сетях, ведь для многих местных жителей ежедневная встреча с собакой была небольшим утешением во время войны.

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«Надели ошейник и увезли»: что известно об исчезновении

По словам очевидцев, Белочку увезли две женщины, представившиеся волонтерками.

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«Во время тревоги в „Академгородке“ какие-то две женщины надели ошейник на нашу знаменитую Белочку и сказали, что забирают её ненадолго — чтобы искупать, а потом вернут на улицу», — делится подробностями местная жительница Виктория.

Прохожие не остановили женщин и даже не поинтересовались, кто они и куда именно уносят Белочку. После этого животное в переходе больше не видели, оттуда также исчез и её лежак.

Посты в соцсети

Волна возмущения и опасений среди охотников

В Сети разгорелась жаркая дискуссия. Часть людей искренне надеялась, что Белочке просто повезло наконец найти настоящую семью и собственный дом. Однако большинство комментаторов были настроены крайне тревожно.

Люди спрашивали: зачем купать бездомную собаку, чтобы потом сразу выгнать её на холод? Ведь после купания животное на улице может заболеть, не говоря уже о психологической травме, когда собака сначала обретает надежду на дом, а затем снова оказывается на улице.

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Худшие опасения горожан — что к исчезновению Белочки могут быть причастны догхантеры. Ведь зачем силой вытаскивать животное из места, где оно жило годами и было окружено вниманием прохожих?

Белка

В полицию обращений не поступало

В КП «Киевский метрополитен» отметили, что о судьбе животного им ничего не известно, поскольку Белочка находилась в подземном переходе рядом со станцией, а не на территории метрополитена.

Несмотря на сотни призывов в социальных сетях и просьбы как можно шире осветить эту историю, официально никто из граждан в полицию по поводу исчезновения Белочки не обращался.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, обращений или заявлений об исчезновении или похищении собаки к ним пока не поступало.

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В коммунальном предприятии «Киевская городская ветеринарная больница» представители ТСН.ua заверили, что их сотрудники также не забирали Белочку.

Счастливый финал: у Белочки появился дом

Позже выяснилось, что Белочку забрала к себе домой местная жительница Марина. Она опубликовала фотографию, на которой собака сидит на кровати — чистая, вымытая и в тепле. Впоследствии горожане заметили, как женщина уже выгуливает Белку на поводке по улице.

Белка

Как оказалось, киевлянка решила забрать животное с улицы, что стало действительно смелым поступком.

В одном из комментариев Марина отметила, что людей, которые просто сочувствуют животным и проходят мимо, гораздо больше, чем тех, кто готов реально действовать:

«Эту собаку я знаю уже три года, она живёт рядом с моим домом, и у неё есть опекун — просто золотая женщина! Продавцы с рынка поставили Бельке тёплую будку, мы все с ней гуляли и любили её. Она бы и дальше жила своей лучшей жизнью, если бы не постоянные обстрелы и страх. Поэтому она и ушла в метро. А сейчас холод, сквозняки, бездомные, которые отобрали у неё тёплые одеяла и пледы и вывалили её в грязь», — написала женщина.

Новая хозяйка уверяет, что Белка и впредь будет бывать возле метро во время прогулок, ведь там осталось много людей, которые искренне заботились о ней.

Собака Белка из метро «Академгородок» — как животное пряталось от воздушных тревог и где она сейчас

История собаки Белки из «Академгородка», для которой метро стало убежищем от воздушных тревог. Внезапное исчезновение животного всколыхнуло целый район.

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