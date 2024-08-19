Пропала вода, не работают банки и магазины: что происходит в городах Донетчины, возле которых идут бои

В Донецкой области закрываются почты, банки, центры предоставления услуг, а людей призывают к эвакуации.

С каждым днем выехать с территорий вблизи линии боевого соприкосновения все труднее.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

В Донецкой области продолжается эвакуация. Люди, хоть и неохотно, но вынуждены покидать свои дома.

«Сейчас ситуация в Селидово настолько сложная, что уже на окраине города, слышим и пулеметные очереди и выходы миномета. А это значит, что враг совсем рядом с городом», - говорит Наталья Нагорная.

В городе Украинск до сих пор остается около 30 детей. И их полиция хочет эвакуировать.

«Сначала будем разговаривать, обновлять списки. Многие хотят эвакуироваться, но ищут способ, авто у кого-то нет. Кто-то не знает куда ехать. Поэтому будем говорить, рассказывать, что есть эвакуационный поезд, что есть программа, есть помощь», - говорит Павел Попов, заместитель руководителя криминальной полиции Селидово.

Жительница Донецкой области, которая ожидает эвакуацию

В Украинске остался 1 магазин, исчезла вода, не работают банкоматы, но люди терпят, не уезжают.

«Не хотим никуда. Куда ехать восьмой десяток. Сходили в магазин и все. Немножко привозят еще туда. А так - уже мертвый город», - говорят местные.

Марина с мужем объясняют - не могут уехать, потому что чувствуют ответственность перед жителями своего города. У Марины дома - 17-летняя дочь Настя и внучка Полина. Отпустить двух несовершеннолетних одних, Марина боится. Говорит согласилась бы, если бы дочь с внучкой сопровождал отец ребенка 28-летний Владимир.

Больше всего переживает, что гражданского мужа дочери мобилизуют и ее Настя останется одна: неизвестно где с Полинкой на руках. Однако впоследствии женщина отпускает дочь и внучку.

Эвакуация в Донецкой области

В пункт сбора на эвакуацию людей свозят со всех сторон — скорая помощь забрала пенсионеров

Дети, собаки, коты, чемоданы и сумки – все вместе пытаются наконец сесть в эвакуационный вагон – такие едут преимущественно в западную часть Украины – там уже будут расселяться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БОИ ВСЕ БЛИЖЕ! Из Селидовской общины со спорами эвакуируют людей

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