Пропасть под железнодорожными путями на Буковине: когда восстановится движение поездов

Рабочие надеются справиться за несколько дней.

Пропасть остановило движение поездов на Буковине. Воронка, которая глубиной более шести метров, образовалась прямо под железнодорожными путями в селе Мамалыга.

Когда смогут восстановить движение и как пассажиры сейчас достаются пунктов назначения, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 21 сентября.

Путь висит в воздухе: под ним — яма. Но ее уже изрядно засыпали и продолжают дальше делать это. Привезли еще две платформы большого камня, а сначала сыпали гравий. Железнодорожники надеялись справиться за 10 часов. Но нет — шесть грузовиков гравия пропасть проглотил прямо на глазах у рабочих: ее глубина, похоже, больше, чем сначала думали. Надеются справиться за два-три дня.

"Более устойчивые породы туда засыпаются, чтобы стабилизировать. Далее испытания происходят, чтобы убедиться, что вес поезда и вибрацию будет выдержано. Тогда открывается движение", — говорит руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Пока поезда через станцию "Мамалыга" в обычном режиме не ходят. Четыре сотни пассажиров поезда "Киев-Черновцы" высадили. До пункта назначения, а это более 60 км, люди добирались автобусамы "Укрзализныци", а также на такси и маршрутках. "Слава Богу, что мы поездом в тот момент не оказались в том месте и не провалились в те карстовые пещеры. Тогда бы, наверное, никто не остался жив", — говорит пассажирка поезда Раиса Юрийчук.

Новости Украины: когда на Буковине смогут восстановить движение железной дороги

Пока пропасть не удастся засыпать, движение поездов здесь изменили. "Есть около 300 пассажиров, которые сегодня идут поездами 117-118, следующие Черновцы-Чернигов. Все они в 19:46 мы ждем. Два варианта — либо автобусами доставим до станции "Мамалыга", или в обход через Тернопольщины", — говорит Александр Перцовский.

Провал образовался над карстовыми пещерами, на дне которых, по словам местных, огромное озеро. Предварительно железнодорожники говорят: все произошло внезапно, ибо дожди, сдвинулся грунт. Кстати, этот участок у них под особым контролем. Поезда здесь всегда притормаживают. Буквально накануне, когда образовался провал, здесь проходил так называемый измеритель. Впрочем, ничего подозрительного не зафиксировал. Железнодорожники это называют форс-мажор, который вызвала природа.

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