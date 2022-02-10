"Прописка" — за несколько кликов: самая популярная услуга ЦНАПов доступна в "Дії"

"Прописка" — за несколько кликов: самая популярная услуга ЦНАПов доступна в "Дії"

Возможность смены места регистрации онлайн в Минцифре называют победой над одним из крупных коррупционных "монстров".

Самой популярной услугой ЦНАП нашей страны до сих пор остается смена места регистрации. Отныне эта бюрократическая процедура стала доступна на веб-портале "Дія", "прописаться" в своем доме можно онлайн и без усилий.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, для того чтобы "прописаться" у себя дома, достаточно сделать несколько кликов.

“Вообще-то — это магия в сфере государственных услуг. Больше не нужно ходить в ЦНАП. Если хотите прописать у себя другого человека, нужно просто выбрать квартиру, сформировать QR-код или ссылку. QR-код человек считал и дал согласие. Линк может работать на расстоянии, отправили и человек прописался”, — рассказывал глава Минцифры.

Так же просто, уверяет министр, теперь будет и "выписаться" с места регистрации.

"Пока эта услуга доступна на портале "Дія", но мы работаем над тем, чтобы услуга заработала и в приложении", — пообещал Михаил Федоров.

Перевод в онлайн такой бюрократической процедуры как оформление места регистрации министр назвал победой над одним из крупных коррупционных "монстров".

“Следующая ступенька – следующий “монстр”. Он также непрост, коррупционен, но мы его преодолеем”, — заверил чиновник.

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Напомним, украинцы также смогут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения "Дія".

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