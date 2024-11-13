Прораб оказался работником ТЦК: капитан ВСУ рассказал, что на фронте воюют жители сел и маленьких городов

Капитан ВСУ Мирослав Борисенко высказался о мобилизации. Он отметил, что в 2023-2024 годах на фронт в основном мобилизуют жителей сел и маленьких городков, в то время как жители больших городов могут уклоняться от призыва.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.

"Мобилизация - это пожалуй, одна из немногих вещей на войне, которую мы не можем сделать без государства. Мобилизация - это дело государства. И государство имеет право применять насилие и классовое неравенство. Очень хочется, чтобы дети олигархов и президентов пошли на войну, но что-то мне подсказывает, что этого не будет. Как историк, я знаю, что в британском парламенте во время Первой мировой войны около 200 человек пошло воевать. И 23 члена Палаты лордов погибли на войне. Я вспомнил о сыне Теодора Рузвельта, который во время операции «Оверлорд» - высадки в Нормандии, был самым старшим офицером, который ступил на берег Франции. И он был сыном бывшего президента. Возможно ли такое у нас? Я понимаю, что нет", - сказал он.

Военный отметил, что из-за провальной мобилизации, сейчас есть большая проблема в армии. Также капитан ВСУ добавил, что работники ТЦК активно мобилизуют жителей сел и маленьких городков.

"Я сейчас командую батареей из ребят, которые попали под так называемую «бусификацию». Жителей крупных городов у меня почти нет. У нас только один и я. Раньше социальный состав был другой. Сейчас на 90% - это жители маленьких городов и сел. Одна из интересных историй - это когда парень искал работу на стройке, приехал, отдал документы прорабу, а тот оказался агентом или сотрудником ТЦК", - говорит он.

Мирослав Борисенко отметил, что в селах, по его мнению, уже нет уклонистов.

"Уклонисты прячутся в городах. Тот, кто скрывается от мобилизации, не живет в земляке или в горах", - сказал он.

Полную версию интервью Мирослава Борисенко смотрите по ссылке.

Напомним, Мирослав Борисенко высказался за уменьшение мобилизационного возраста. Он отметил, что 55-летние мужчины не могут быть эффективными военными.

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