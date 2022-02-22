"Проработаю этот вопрос": Зеленский заявил о возможном разрыве дипломатических отношений с Россией

Президент отметил, что сейчас происходит наступление РФ на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ после того, как глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции 22 февраля.
"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины. Это точно. Хочу вам сказать, ко мне поступил запрос от МИД Украины, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после пресс-конференции буду смотреть, прорабатывать этот вопрос и не только это. Но и наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" является эскалационным шагом. Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.
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