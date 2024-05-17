Пророчество Буданова начало сбываться: Россия готовит еще одно наступление

14 мая в эфире телемарафона "Единые новости" Буданов сообщил, что кроме наступления на Харьковщину, враг планировал ударить и по Сумщине.

Новое масштабное наступление россиян может начаться в ближайшие недели. В настоящее время враг накапливает силы на востоке, в то же время все обсуждают истинное пророчество от Буданова, которое он дал накануне российского наступления и начало свершаться.

Куда уже совсем скоро может ударить РФ, о чем нас предупреждали в ГУР, что сказал Зеленский о фортификациях на Харьковщине и готовы ли украинцы отразить еще больший удар России? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Зеленский не выдержал

"Это все бред, что там говорят!" — президент Владимир Зеленский неожиданно откровенно, но, похоже, окончательно поставил точку на скандале вокруг строительства фортификаций на Харьковщине. С самого начала наступления россиян, Сеть была переполнена слухами об отсутствии оборонительных сооружений на этом направлении, из-за чего оккупанты смогли продвинуться на километры вглубь от границы.

Враг не пробил даже первую линию обороны, заявил Зеленский и назвал истинную причину, почему российские войска таки пересекли границу : “Сечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли”.



Пока бои продолжаются на первой линии фортификаций, которую строили сами военные. До второй и самой мощной третьей линии врагу еще далеко.

Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия – линия, построенная на войне, под постоянным огнем, нашими военными. Первую и вторую линию строят военные, третья линия построена местными властями. Она самая мощная — не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше оружия, снарядов, обстрелов!”, — сказал Зеленский.



Но нельзя забывать и о возможной коррупции. По крайней мере, на этом настаивают антикоррупционеры из центра "Граница". В авторской колонке для Украинской правды глава центра Мартына Богуславец заявила, что ее подопечные нашли якобы бесспорные доказательства того, что чиновники в 2023 и 2024 годах отмывали средства на строительстве обороны, заливая государственные миллионы фиктивным компаниям-подрядчикам.

Наступление на Харьков – только начало

Харьковщина – это только начало, а Украина уже готовится отражать новое масштабное наступление России. Об этом 16 мая написали журналисты Reuters. Как сообщают медийщики, в ближайшие недели россияне могут нанести новый масштабный удар : “В Украине предупреждают, что Россия, возможно, готовится к большому наступлению в ближайшие недели. Вблизи Сумской области враг наращивает силы”.

Прогноз от Буданова

Об этом уже предупреждал украинцев и Буданов. 14 мая в эфире телемарафона "Единые новости" он сообщил, что кроме наступления на Харьковщину, враг планировал ударить и по Сумщине. Но это не будет тем же основным ударом. С этим согласны и аналитики.

“Аналитик из Black Bird Group Паси Паройнен сказал Reuters, что наступление РФ в Харьковской области выглядит как попытка втянуть в бой ограниченные резервы Киева перед началом основного летнего наступления.

"Если Украина перераспределит силы в Харькове и Сумах, она сможет сохранить часть территории, возможно, предотвратить артиллерийские обстрелы мирных жителей Харькова, возможно, даже оттеснить противника к границе. Но это может стоить им войны, если резервы не будут доступны для реагирования на кризисы под время летнего наступления России", — подчеркнул он", — пишет Reuters.

Украине не хватает резервов?

Как пишут журналисты Reuters, главная проблема ВСУ — недостаток людей и техники, чтобы равномерно покрыть всю линию фронта, чем и пытаются воспользоваться россияне. Их наступление на Харьковщину заставило Силы обороны перебросить немногочисленные резервы на Северо-Восток.

В перспективе именно этих резервов может не хватить при массированном наступлении под Купянском, Донецкой или Запорожье летом, когда россияне планируют большее наступление, которое ранее анонсировал и президент Зеленский. Сеть же вспоминает прогноз Буданова, предсказавший все, что будет происходить на Харьковщине. Он прогнозировал именно столь тяжелую ситуацию, и на фронте, и внутри страны.



“Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут», – отмечал Буданов.

Британское издание The Guardian заявляет, что о готовящемся наступлении на Харьковщину в 2024 году Украине сообщала и британская разведка. А вот главком ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне начали свое наступление раньше плана, но все равно не застали неожиданно Силы обороны. В настоящее время России удалось расширить линию фронта на 70 километров, таким образом пытаясь заставить Украину задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.



“Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что предстоят тяжелые бои и враг к этому готовится.

В таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям”, — говорится в сообщении Сырского.

Готовятся ВСУ и к возможному наступлению в Сумской области, заявил главком. Ситуация там у него под личным контролем.

“Поработал во всех бригадах, ведущих боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, защищающего Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны. Объехал и проверил все готовящиеся к обороне части на Сумском направлении.

Регулярно докладываю президенту Украины о ситуации и ходе выполнения указанных задач. Ощутимо, что руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении всех проблемных вопросов.

Харьковчане и жители Харьковской области активно подключаются и помогают Силам обороны всем чем могут. Благодарю каждого и каждую из Сил обороны, харьковчан отдельно и всех наших граждан в целом за отвагу и стойкость”, — отметил Сырский.

Путин выполнил одну из своих задач

Но Путину уже удалось выполнить одну из задач, которую он ставил перед собой в Харьковской области. Какое именно, пояснил в комментарии телеканалу "Эспрессо" военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Петр Черник: “В нашем медиапространстве разогнано столько страха. К сожалению, противник своего добился в этом смысле. Почему Харьковщина и почему именно сейчас? Во-первых, Путин не реализовал концепции ко дню победы выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Даже для их пропагандистской машины это серьезное поражение. Им нужны хоть какие-нибудь успехи”.

Россияне дальше не прорвутся

Но для стратегического прорыва именно на Харьковщине, врагу точно не хватит сил. Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что Россия способна только на тактические достижения в этом направлении. Ситуация же на фронте в целом не изменилась так, чтобы в Украине заговорили о “мире с Путиным”: “Россияне не имеют количества сил, необходимого для стратегического прорыва. Кроме того, у них нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования какого-либо прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали”.

Врагу удалось продвинуться максимум на 10 километров в глубь области, об этом 17 мая заявил президент. Но на направлениях некоторых бригад враг вообще не смог продвинуться ни на метр.

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