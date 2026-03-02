Пророчество монаха: старец Лука из Афона дал прогноз по окончании войны в Украине

Монах Лука — самый известный иконописец Афона. / © ТСН

Реклама

На знаменитый Афон не так просто попасть. Но ПЦУ привезла на прощу в монастыри наших бойцов — ветеранов, прошедших настоящий ад, и уже мало во что верят! Наш корреспондент Александр Загородний, тоже бывший в этой поездке, рассказывает удивительные вещи. Есть ли у монастырей Афона ответы на самые страшные вопросы, о которых все молчат? Детали — в сюжете ТСН.

Львов провожает в паломничество на таинственный полуостров группу украинских ветеранов. Это бойцы из разных уголков Украины, с изорванными телами и израненными душами. Все сдержанно знакомятся, они неразговорчивы. Но дорога до Афона далека и ребята понемногу раскрываются, рассказывают об ожесточенных боях, вспоминают как часто смотрели смерти в глаза, признаются об ужасных мыслях, которые роятся в голове. А еще делятся надеждами, что Святая Гора им поможет.

Ветеранов долго везут по размытым афонским дорогам в небольшой, еще недостроенный храм. И неожиданно священники начинают молитву не на греческом, а на украинском. Вот так она выглядит сейчас, наша украиноязычная келья на Афоне. Еще без отделки, но уже родная.

Реклама

Этой украиноязычной кельей на Афоне занимается отец Паисий — монах из Украины, который на Афоне уже несколько десятков лет. Говорит, строительство идет медленно, но он не сетует, говорит, на Афоне во все воля Матери Божьей.

А это еще одна неожиданность на Афоне. Александр Загородний пообщался с монахом Лукой. Это его рукой написанный Томос для украинской Церкви. Он едва ли не самый известный иконописец Афона. Украинские паломники смогли задать ему главный вопрос — об Украине, о войне.

«Это (война в Украине — ред.) большая несправедливость. Мы на Афоне молимся, чтобы война скорей закончилась. Я не знаю (когда закончится война — Ред.), Бог знает, но это уже близко», — отвечает афонский монах.

Лука не называет точной даты, но он четко говорит — близко.

Реклама

Дата публикации 21:47, 01.03.26 Количество просмотров 58 Шокирующее предсказание с горы Афон! Самый известный монах пророчит, что конец войны — близок!

Раньше мы писали, или может война в Украине закончиться через месяц или в 2026 году.