Пророссийские боевики накрыли огнем артиллерии прифронтовые села на Донбассе: ужасные последствия обстрелов

В штабе ООС сообщили о 9-х раненых украинских бойцах.
В среду, 8 сентября, боевики на Донбассе нанесли огневой удар вдоль линии фронта — от Луганщины до Приазовья. От обстрелов пострадали жилые многоэтажки в поселке Трехизбенка — повреждено 15 квартир.
Рядом на Луганщине били по поселку Кряковка — получили контузию 6 военных, среди них - одна женщина. В то же время обстреливали окраины Авдеевки со 120-миллиметрового миномета. Утром били по Марьинке и Старогнатовке — из ствольной артиллерии. Разбили дома людям и в поселке Верхнеторецкое. Туда оккупанты выпустили более трех десятков снарядов большого калибра. В штабе ООС сообщили о девяти раненых украинских бойцов.
О последствиях обстрелов говорится в репортаже с места, пострадавшего от удара оккупантов, в сюжете ТСН.16:45.
В Верхнеторецком — огромные воронки в городах. У домов — разбросанные рабочие инструменты, в домах — разбиты потолки и стены. Люди остались без крыши над головой. Вражеская артиллерия прицельно обстреляла гражданский городок.
Местная жительница, пенсионерка Мария Ярошенко, говорит, что пережила второй день рождения — снаряд разорвался прямо у нее под окном. То что ее не задело осколками пенсионерка называет чудом и показывает на икону и портрет Шевченко на стене — говорит, что они ее спасли.
Она проживает в поселке с 2018 года, сюда переехала из Донецка, чтобы быть подальше от войны. Однако, война и здесь ее нашла.
Украинские бойцы насчитали около тридцати "прилетов". Говорят, стреляли из запрещенной 122-миллиметровой ствольной артиллерии.
Во время утренних обстрелов из гражданских лиц никто не пострадал, однако один украинский военный таки получил ранение. Осколок залетел под бронежилет. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Авдеевке еще не не успели оправиться от предыдущего удара, как со стороны боевиков снова прилетели мины.
Пенсионерка Мария Федоровна живет в старой Авдеевке прямо у линии разграничения с начала войны. Таких, как она, на этой улице — еще трое. После разрушений из-за обстрелов в ее доме перекрыли крышу. Но потолок грозит обрушиться.
Недалеко от ее дома во время вчерашнего минометного обстрела были ранены два наших бойца.
В штабе ООС также сообщили, что вечером 8 сентября оккупанты накрыли огнем из ствольной артиллерии запрещенного калибра село Кряковка на Луганщине. Снаряды летели со стороны временно оккупированного Красного Лимана и причинили разрушения в жилом квартале села.
На опубликованных фото видно, что от снарядов в одной из многоэтажек выбило окна и двери, а осколками посекло стену и машину, которая стояла неподалеку.
В тот же день поздно вечером российские наемники ударили из 82-мм минометов по пригороду Марьинки. От обстрела в земле образовалась воронка.
О нарушениях со стороны боевиков представители СЦКК доложили наблюдателям миссии ОБСЕ.
Автор: Руслан Ярмолюк