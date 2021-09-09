Пророссийские боевики накрыли огнем артиллерии прифронтовые села на Донбассе: ужасные последствия обстрелов

В штабе ООС сообщили о 9-х раненых украинских бойцах.

В среду, 8 сентября, боевики на Донбассе нанесли огневой удар вдоль линии фронта — от Луганщины до Приазовья. От обстрелов пострадали жилые многоэтажки в поселке Трехизбенка — повреждено 15 квартир.

Рядом на Луганщине били по поселку Кряковка — получили контузию 6 военных, среди них - одна женщина. В то же время обстреливали окраины Авдеевки со 120-миллиметрового миномета. Утром били по Марьинке и Старогнатовке — из ствольной артиллерии. Разбили дома людям и в поселке Верхнеторецкое. Туда оккупанты выпустили более трех десятков снарядов большого калибра. В штабе ООС сообщили о девяти раненых украинских бойцов.

О последствиях обстрелов говорится в репортаже с места, пострадавшего от удара оккупантов, в сюжете ТСН.16:45.

В Верхнеторецком — огромные воронки в городах. У домов — разбросанные рабочие инструменты, в домах — разбиты потолки и стены. Люди остались без крыши над головой. Вражеская артиллерия прицельно обстреляла гражданский городок.

Местная жительница, пенсионерка Мария Ярошенко, говорит, что пережила второй день рождения — снаряд разорвался прямо у нее под окном. То что ее не задело осколками пенсионерка называет чудом и показывает на икону и портрет Шевченко на стене — говорит, что они ее спасли.

Она проживает в поселке с 2018 года, сюда переехала из Донецка, чтобы быть подальше от войны. Однако, война и здесь ее нашла.

Украинские бойцы насчитали около тридцати "прилетов". Говорят, стреляли из запрещенной 122-миллиметровой ствольной артиллерии.

Во время утренних обстрелов из гражданских лиц никто не пострадал, однако один украинский военный таки получил ранение. Осколок залетел под бронежилет. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Авдеевке еще не не успели оправиться от предыдущего удара, как со стороны боевиков снова прилетели мины.

Пенсионерка Мария Федоровна живет в старой Авдеевке прямо у линии разграничения с начала войны. Таких, как она, на этой улице — еще трое. После разрушений из-за обстрелов в ее доме перекрыли крышу. Но потолок грозит обрушиться.

Недалеко от ее дома во время вчерашнего минометного обстрела были ранены два наших бойца.

В штабе ООС также сообщили, что вечером 8 сентября оккупанты накрыли огнем из ствольной артиллерии запрещенного калибра село Кряковка на Луганщине. Снаряды летели со стороны временно оккупированного Красного Лимана и причинили разрушения в жилом квартале села.

На опубликованных фото видно, что от снарядов в одной из многоэтажек выбило окна и двери, а осколками посекло стену и машину, которая стояла неподалеку.

В тот же день поздно вечером российские наемники ударили из 82-мм минометов по пригороду Марьинки. От обстрела в земле образовалась воронка.

О нарушениях со стороны боевиков представители СЦКК доложили наблюдателям миссии ОБСЕ.

Новости с фронта: штаб ООС сообщает о 9 раненых военных

Автор: Руслан Ярмолюк

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку