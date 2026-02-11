Пророссийский агитатор и "Братья-мусульмане": в Украине может действовать опасная группировка

В Украине может действовать опасная группировка

Служба безопасности Украины задержала жителя Днепропетровщины Владислава Семенцова. Пророссийский агитатор не просто распространял враждебную пропаганду, но и откровенно «наводил» ракеты на здания украинских спецслужб.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

От призывов к убийствам — к «извинениям»

Семенцов открыто щеголял своей позицией в соцсетях, не скрывая авторства своих постов.

После задержания агитатор быстро записал традиционное «извинения» и признал вину, однако в этой истории есть значительно более тревожная глубина. Кроме глорификации «русского мира», правоохранители видят в действиях Семенцова признаки исламского экстремизма.

След «Братьев-мусульман» в Украине?

Владислав Семенцов может быть причастен к «Братьям-мусульманам» — радикальной организации, признанной во многих странах мира террористической. На их счету — перевороты и убийства чиновников.

Юнус Фазаиров, преподаватель Исламского университета Украины, спикер Верховного Муфтия: «Из-за того, что они не признают государство и не признают власть, то известно очень много их нападений, даже на полицейских. Именно из-за того, что они не признают их. Все, кто называет себя мусульманином, но не поддерживает именно их движение, они считают неверными, и в отношении них разрешается кровопролитие».

В СБУ предостерегают: такие организации могут стать инструментом гибридной войны. Хотя «Братья-мусульмане» официально не заявляли о деятельности в Украине, Семенцов посещал мечеть в Каменском, открытую при поддержке Духовного управления мусульман Украины «УММА».

Красные флажки: Исмагилов и российские связи

До начала полномасштабного вторжения «УММА» возглавлял Саид Исмагилов. Несмотря на проукраинскую позицию в 2013-м, впоследствии появились странные факты. В 2019 году российский канал «Алиф TV» опубликовал обращение Исмагилова к зрителям РФ.

Владельцем этого канала является россиянин Али Евтеев, который поддерживал агрессию РФ против Грузии и восхвалял бойцов Кадырова. Это второй «красный флажок» в цепочке связей.

Международный террористический список

Саид Исмагилов был представителем Федерации исламских организаций Европы (FIOE). В 2018 году эта структура была внесена Объединенными Арабскими Эмиратами в перечень террористических объединений — вместе с Аль-Каидой и ИГИЛ.

Также с FIOE связан Исмаил Кады, бывший руководитель организации «Альраид» (директор Исламского культурного центра Киева). Важно, что «Альраид» сменил название на фоне попыток СБУ и Минюста запретить их деятельность после обысков.

Из официальных сообщений «Альраид»: «„Альраид“ сотрудничает с рядом авторитетных негосударственных организаций и является членом Федерации Исламских Организаций Европы».

Российский след и идеология «Братьев-мусульман»

После задержания агитатора Семенцова в фокус расследования попал Сейран Арифов — известный религиозный деятель и экс-руководитель организации.

Сейран Арифов — уроженец РФ. В российских базах данных значится, что он имеет российский паспорт, а его индивидуальный налоговый номер в России действителен до сих пор. Однако значительно серьезнее его идеологические взгляды.

Денис Брилев, религиовед, доктор философских наук: «Если верить самому руководству организации „Альраид“, тому же самому Сейрану Арифову, то они близки к „Братьям-мусульманам“. Господин Арифов говорил, что у нас практически одно и то же понимание вопросов, связанных с исламом».

Журналисты разыскали архивное видео 2013 года, где Арифов прямо подтверждает эту близость.

Поддержка ХАМАС и террористические фонды

На своем официальном сайте Арифов выражал приверженность ХАМАС — организации, признанной террористической в ЕС и США. Это та самая группировка, которая поддерживает агрессию РФ против Украины и чьи лидеры посещают Москву уже во время полномасштабного вторжения.

Кроме того, «Альраид» получала финансовую помощь от немецкого фонда Muslimhelfen.

Из государственного отчёта Германии о защите Конституции: «„MuslimeHelfen“ — это бывший фонд „Bremer Hilfswerk“, который был прямо вовлечён в сеть финансирования террористов ХАМАС».

Издательский бизнес и радикальная литература

Соучредителем «Альраид» является издательство «Ансар Фаундейшн», которое печатает книги авторов, связанных с радикальным крылом «Братьев-мусульман». Среди них — Ахмад фон Денфер, подозреваемый в отмывании средств для террористов, и Юсуф Аль-Кардави, которого считают наставником «братьев». На одном из фото Сейран Арифов зафиксирован за одним столом с Кардави.

Монополия на «Халяль» и миллионная недвижимость

Откуда деньги на школы, мечети и издательство? Похоже, ответ кроется в монополии на сертификацию продуктов «Халяль». Ряд центров сертификации принадлежит самому Арифову, его родственнице Арзы Арифовой и Исмаилу Кади.

Все эти организации базируются по одному адресу в Киеве — Дегтяревская, 25А. Владельцем этих помещений, а также многочисленных квартир в центре Киева является уроженец Кувейта Аль-Бехеси Ваил Исмаил.

Состояние, которое не вяжется с доходами:

Аль-Бехеси официально заработал за 25 лет 4,5 млн грн, однако владеет недвижимостью на десятки миллионов (только две квартиры на Крещатике и Чикаленко стоят более 25 млн грн).

Его дочь Амани владеет квартирами на Бессарабке и Бассейной стоимостью более 22 млн грн.

«Мягкая сила» экстремизма

Эксперты отмечают, что имеем дело с так называемой «мягкой силой» — скрытым влиянием через благотворительность и образование.

Юнус Фазаиров, спикер Верховного Муфтия Украины: «Они используют метод благотворительности, строят мечети и школы. Но впоследствии они уже воспитывают новые поколения людей, которые поддерживают именно эту идеологию. Если государство — не исламское, армия — не исламская, то они позволяют противостоять этому и даже позволяют кровопролитие».

Количество «красных флажков» сигнализирует, что ситуация требует немедленного внимания не только журналистов, но и правоохранительных органов. Пока в США завершается процесс признания «Братьев-мусульман» террористической организацией, вопрос их влияния в Украине остается открытым.

