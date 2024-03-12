Прорвали границу и пойдут ли на Москву: военные эксперты назвали сценарии событий в России

По словам военного аналитика, боевая группа "легионеров" способна некоторое время удерживать населенный пункт в России.
Боевые действия, прорыв границы на территории России, которые совершил "Легион свободы" в Белгородской и Курской областях, является первым шагом к восприятию реалий россиянами, хотя сейчас носят более политический и эмоциональный характер.
Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военные эксперты Александр Коваленко и Алексей Гетьман.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что еще в прошлом году обращал внимание на необходимость создания в российском приграничье буферной зоне, где не будет тяжелой бронированной техники и артиллерии.
"Я считаю, что то, что сейчас происходит в пограничной полосе с Россией – это один из первых шагов, которые будут формировать именно такое", – уточнил эксперт.
В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии для ТСН.ua считает, что "легионеры" на этот раз далеко не зайдут.
"То, что российский РДК и "Легион свободы" зашли на территорию Российской Федерации и пытаются, как они сказали, "проголосовать", носит больше не военный, а политический характер. Есть эмоциональная составляющая ", – говорит Алексей Гетьман.
По его словам, информацию об этом прорыве россияне не смогут скрыть.
"Об этом будут знать и российские военные, находящиеся на линии боестолкновения", – уточняет Гетьман, говоря о том, что это сможет деморализовать определенное количество оккупантов.
Кроме этого, он называет этот прорыв не рейдом, а серьезным действием с использованием тяжелобронированной техники, танков.
"Поселок Теткино они держат полностью под своим контролем. Скорее всего, россияне будут привлекать дополнительные войска из резерва или с тыла. Возможно, с линии фронта. Но, думаю, "Легион свободы" не будет заходить слишком далеко в глубь России. С военной точки зрения это очень опасно. Например проедут 100 км на танках и у них закончится горючее. Что дальше? На заправку заедут? Если они хотя бі определенное время будут удерживать этот населенный пункт, то это можно будет рассматривать как плацдарм", - говорит Гетьман.
Прорыв "легионеров" через границу РФ: что известно
Танки военных легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", в которые входят граждане России, 12 марта пересекли границу Российской Федерации. Представители легиона и РДК сразу после этого сделали срочные заявления.
По состоянию на утро, как утверждали местные, бои продолжались в Грайвороне, Березовом, Горьковском, Белгороде, Шебекино и Козинце. А также стрелковый бой продолжался в Теткино Курской области. Тем временем у местных жителей – паника. Из перехваченных разговоров россиян, полученных РБК-Украиной от источников в спецслужбах, слышны такие реплики: "Ма, ты там никуда не суетись, а то там хохлы (ПИКАТЬ) прорвались".
Что говорят в украинской разведке
Боевые действия на территории России прокомментировали и в ГУР МО Украины. Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что "РДК", легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" – у себя дома.
"Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они в конце концов находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция этих подразделений на территории так называемой России", – говорится в сообщении.
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