Прорвали границу и пойдут ли на Москву: военные эксперты назвали сценарии событий в России

Боевые действия, прорыв границы на территории России, которые совершил "Легион свободы" в Белгородской и Курской областях, является первым шагом к восприятию реалий россиянами, хотя сейчас носят более политический и эмоциональный характер.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военные эксперты Александр Коваленко и Алексей Гетьман.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что еще в прошлом году обращал внимание на необходимость создания в российском приграничье буферной зоне, где не будет тяжелой бронированной техники и артиллерии.

"Я считаю, что то, что сейчас происходит в пограничной полосе с Россией – это один из первых шагов, которые будут формировать именно такое", – уточнил эксперт.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии для ТСН.ua считает, что "легионеры" на этот раз далеко не зайдут.

"То, что российский РДК и "Легион свободы" зашли на территорию Российской Федерации и пытаются, как они сказали, "проголосовать", носит больше не военный, а политический характер. Есть эмоциональная составляющая ", – говорит Алексей Гетьман.

По его словам, информацию об этом прорыве россияне не смогут скрыть.

"Об этом будут знать и российские военные, находящиеся на линии боестолкновения", – уточняет Гетьман, говоря о том, что это сможет деморализовать определенное количество оккупантов.

Кроме этого, он называет этот прорыв не рейдом, а серьезным действием с использованием тяжелобронированной техники, танков.

"Поселок Теткино они держат полностью под своим контролем. Скорее всего, россияне будут привлекать дополнительные войска из резерва или с тыла. Возможно, с линии фронта. Но, думаю, "Легион свободы" не будет заходить слишком далеко в глубь России. С военной точки зрения это очень опасно. Например проедут 100 км на танках и у них закончится горючее. Что дальше? На заправку заедут? Если они хотя бі определенное время будут удерживать этот населенный пункт, то это можно будет рассматривать как плацдарм", - говорит Гетьман.

Прорыв "легионеров" через границу РФ: что известно

Танки военных легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", в которые входят граждане России, 12 марта пересекли границу Российской Федерации. Представители легиона и РДК сразу после этого сделали срочные заявления.

По состоянию на утро, как утверждали местные, бои продолжались в Грайвороне, Березовом, Горьковском, Белгороде, Шебекино и Козинце. А также стрелковый бой продолжался в Теткино Курской области. Тем временем у местных жителей – паника. Из перехваченных разговоров россиян, полученных РБК-Украиной от источников в спецслужбах, слышны такие реплики: "Ма, ты там никуда не суетись, а то там хохлы (ПИКАТЬ) прорвались".

Что говорят в украинской разведке

Боевые действия на территории России прокомментировали и в ГУР МО Украины. Представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что "РДК", легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" – у себя дома.

"Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они в конце концов находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция этих подразделений на территории так называемой России", – говорится в сообщении.

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