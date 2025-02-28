Прорыв и обстрелы на приграничье: что рассказали жители Сумщины и Черниговщины

Стали известны новые подробности ситуации на тех участках северной границы, на Сумщине и Черниговщине, где Украина граничит с Россией.

Сегодня, 28 февраля, несколько мониторинговых Telegram-каналов сообщили о том, что враг совершил прорыв границы в Сумской области.

Сумская ОВА, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации, распространила сообщение следующего содержания: "Что касается информации, которая распространяется в сети, о том, что российские войска атакуют приграничья Сумщины в районе населенного пункта Новенькое. Верифицировав информацию в Силах обороны, Центр сообщает о том, что россияне совершают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага. По состоянию на сейчас прорыв не состоялся, идут бои".

В свою очередь, в Генштабе ВСУ в комментарии для ТСН.ua сообщили, что враг был блокирован и отброшен на территорию РФ.

"О ситуации в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области, вблизи границы с россией. 25 февраля противник штурмовал этот участок границы силами ло двух механизированных отделений, пересек государственную границу Украины, однако был блокирован и отброшен на территорию РФ. Российские войска продолжают попытки штурмовых действий, теперь уже пехотными группами. Силы обороны предпринимают меры, чтобы не допустить перерезание врагом нашей логистики. Боевые действия в этом районе продолжаются", — сообщили нам в ГШ ЗСУ.

По данным Сумской ОВА, ситуация в регионе сейчас крайне неспокойная.

"Ночью и утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Миропольская, Великописаревская, Глуховская общины", — сообщила ОВА.

И добавили, что в двух общинах зафиксированы удары FPV-дронами, а по Краснопольской общине были удары вражескими КАБами, в результате чего поврежден многоквартирный дом и 10 частных домовладений.



"Уничтоженные, сгоревшие, поврежденные дома. В селе самый настоящий ад", — так прокомментировала ситуацию жительница Юнаковской общины, оставив отзыв в соцсети.



Об атаках российских дронов разных видов рассказали нам и жители городка Семеновка Черниговской области, который находится в 10 км. от украинско-российской границы.

"Мы первыми слышим те "Шахеды", которые россияне запускают по Украине. Бывает и такое, что иногда летят сразу по 5 штук, друг за другом. Враг продолжает время от времени наносить ударами из артиллерии, и FPV-дронами. Недавно, например, был такой удар", — рассказывает местный житель в комментарии для ТСН.ua.



Увеличение обстрелов со стороны России подтверждают и в Семеновском городском совете. Именно поэтому здесь решили даже эвакуировать местный архив.



По данным Госпогранслужбы, за последние сутки российская армия обстреливала четыре черниговских общины из минометов, ствольной артиллерии, БПЛА и с помощью FPV-дронов.

Ранее сообщалось о том, что в СНБО сообщили, есть ли опасность.

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