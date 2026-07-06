Прорыв ПВО Киева баллистикой РФ: военный эксперт назвал главные причины

Обстрел Киева баллистическими ракетами 6 июля

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Российский диктатор Путин снова использует для массированных обстрелов Киева баллистическое оружие. Враг хорошо знает о дефиците противобаллистических средств в Украине, поэтому бьет скоростными и смертоносными ракетами прямо по жилым домам столицы.

Ракетный удар 6 июня не стал исключением. К сожалению, во время этой атаки противовоздушная оборона не смогла сбить 6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон"/"Оникс» и 23 баллистические ракеты «Искандер-М"/С-400. Защитники нашего неба ликвидировали сотни ударных беспилотников, 33 крылатых ракеты Х-101 и 6 крылатых ракет «Калибр», а баллистика, к сожалению, долетела до целей.

Снова есть страшные цифры: на данный момент известно о 15 погибших и 56 раненых в столице, а 7 июля объявлено в Киеве днем траура.

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Почему так происходит, в чем причина и как нам быть дальше, ТСН.ua расспросил военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко.

Почему ПВО не сбила российскую баллистику: две главные причины

Военный эксперт отмечает, что, по его мнению, причин такой ситуации есть две:

«Первая из возможных причин — полное отсутствие антибалистических ракет для нашей ПВО. Вторая — россияне начали дополнительно модернизировать свою баллистику, как это уже было полгода назад, когда они ввели маневрирование по маршруту, и сбивать их было сложно. Тогда наши специалисты вместе с партнерами нашли противодействие. Удавалось продолжать успешно сбивать российские усовершенствованные ракеты. Но, опять же, исключительно при наличии нужных противоракет. Сегодняшний результат по баллистике — это действительно грустно. Такого еще не было, чтобы во время атаки не сбили ни одну российскую баллистику», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Эксперт категорически не согласен с версией, будто баллистику не сбивали из-за того, что она летела не на военные объекты.

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«Это не так. Понимаете, россияне аргументируют свои действия тем, что на территории Киева в советское время размещалось немало военных объектов, и они якобы бьют по ним, но это откровенная ложь. В последнее время они наносят удары баллистикой именно по многоэтажным домам, чтобы нанести как можно больше разрушений и жертв. Такое впечатление, что российский диктатор сражается именно с многоквартирными домами Киева», — подчеркивает эксперт.

Как бы там ни было, киевлянам обязательно нужно спускаться в укрытие и не пренебрегать собственной жизнью. Тем более что о ракетных ударах противника сообщают заранее — нужно действовать и идти в ближайшие бомбоубежища.

Дефицит антибаллистических ракет и позиция западных партнеров

«Над решением вопросов по сбитию российской баллистики нужно работать. Я все же склоняюсь к версии, что россиянам удалось как-то модернизировать свою баллистику и ее стало труднее сбивать, плюс ощущается нехватка у нас антибалистических ракет. Мы постоянно ищем дополнительные возможности для получения такого вооружения от партнеров. Но нам дают, извините, уже то, что должно быть утилизировано и списано, а за утилизацию еще и заплачены деньги. То есть, старые образцы антибаллистики просто утилизируют в Украине. Такое тоже, к сожалению, есть. Как и то, что некоторые партнеры не дают нам современную антибаллистику, потому что говорят, что им тоже нужно будет чем-то защищаться от Путина. Они даже понимать не хотят, что их это не спасет, и очень медленно разворачиваются в сторону реалистической оценки ситуации, которая их ждет в будущем», — объясняет генерал-лейтенант.

Ярким примером этого являются последние заявления Польши относительно антибаллистики и поставок комплексов Patriot Украине.

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«Некоторые польские партии и политические деятели, по большому счету, подняли свои рейтинги и именно из-за использования антиукраинских подходов зашли во власть. А поскольку этот опыт для них стал положительным, они пытаются его распространить, к сожалению, вместо стабилизации ситуации. Как говорится, легче раздуть костер, а вот, чтобы его потушить, нужны большие усилия. Поляки сделали заявление, что откроют информацию, какое вооружение и кто передавал Украине. А дело в том, что существенная доля партнеров, которые помогали нам вооружением, не желали этого разглашать из-за возможности мести и давления Путина. То есть, просто передавали его Польше, а она — Украине», — говорит Игорь Романенко.

Он подчеркивает, что полякам такой вариант тогда был выгодным: они получали от партнеров новое оружие, а нам отдавали свое старое или подержанное.

«Поэтому и статистика тех лет поражает, сколько всего нам передала Польша. Сейчас поляки хотят разглашать информацию: кто, чем и сколько помогал Украине, и это выглядит, мягко говоря, некрасиво. На это уже отреагировали в США, объяснив польским друзьям, что через несколько месяцев Путин может начать гибридную войну против них, поэтому им лучше заниматься этой проблемой, чем сдавать друзей Украины Путину», — подчеркивает Игорь Романенко.

Готовилась ли Россия к обстрелу и откуда запускает баллистические ракеты по Киеву

Шокированные количеством баллистики, выпущенной РФ по Киеву за 2 и 6 июля, горожане обсуждают, что к такой атаке были причастны российские регионы Брянск, Курск, оккупированный Крым. Раздаются мысли, что враг долго готовился к этому обстрелу.

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«Россияне перенесли из Крыма в Курск только пусковые площадки ракет „Циркон“, и да, благодаря этому они очень быстро начали долетать до Киева. А для всего остального у них существует четкое распределение, которое зависит от темпов производства. Я не думаю, что россияне долго готовились к этому удару, поскольку баллистика берется чуть ли не с конвейера и запускается. Посмотрите на статистику за последнее время: у нас было несколько массированных ударов — 24 мая, 14 июня, 2 и 6 июля. Это говорит о том, что никто не готовил этот удар полгода. Это произошло где-то так: получили задачи, изготовили ракеты, завезли и осуществили пуски», — объясняет генерал-лейтенант.

Как защитить Киев: нужно бить «по лучнику, а не по стрелам»

Мы поинтересовались у эксперта, есть ли шансы, что антибалистическое оружие у нас все же появится в ближайшее время, ведь россияне такими темпами могут уничтожить в Киеве значительное количество домов уже к концу лета.

«Шансы есть. Но я не думаю, что речь идет о большом количестве антибаллистики. К сожалению, быстро она не появится. Да, она может определенным образом усилить нашу оборону. Но проблема в том, что, кроме домов, россияне наносят удары и по предприятиям, которые у нас производят соответствующее вооружение и технику, потому что они бьют не только по гражданским объектам», — говорит Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что разведка врага не сидит сложа руки и как только, но у противника появляется информация о каком-то производстве, как туда «прилетает».

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«Нужно быть объективными, ведь именно из-за этих ударов сдерживается масштабирование наших определенных видов вооружения. А это — наши возможности по нанесению ударов по врагу на опережение. Ведь если у нас нет антибаллистики, существует другой выход. А он состоит в том, что нужно бить по российским предприятиям, которые производят баллистику, хранят и запускают с пусковых площадок. Нам нужно бить по лучнику, а не по стрелам, а для этого нужно иметь эффективные ударные средства. В то же время россияне проводят разведку и пытаются уничтожать места, где это производится у нас», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 16:00, 06.07.26 Количество просмотров 75 Новости ТСН в 16:00 6 июля | Ужас в Киеве! Ответные удары по России! Трагедия в Одесской области

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