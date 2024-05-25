Прорыв РФ на Харьковщине: что известно об обвинении 125 бригады и почему против командиров ВСУ возбудили уголовное дело

Оккупационные войска России начали новое наступление на Харьковскую область 10 мая 2204 года. В течение недели враг захватил до 10 населённых пунктов области и смог продвинуться на расстояние до 10 км. Военный ВСУ Денис Ярославский заявил, что были подразделения, которые якобы покинули свои позиции в Харьковской области. Речь шла о 125-й отдельной бригаде ТрО.

ТСН.ua. собрал все, что известно об обвинениях в адрес 125-й бригады и почему ГБР возбудило уголовное дело против 28 командиров ВСУ.

Скандал со 125-й бригадой ТрО

О "несанкционированном отступлении" 125-й бригады ТРО сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

"Главком отреагировал жестко и сменил руководителей, ответственных за Харьковское направление. Много вопросов к бросившим позиции, но судить их могут только те, кто хоть раз чувствовал на себе бесконечный прилет арты, полуторатонных КАБов", - заявил командир подразделения.

Ярославский также обвинил руководство в отсутствии мощных фортификационных укреплений, которые должны были сдержать наступление врага.

"Больше вопросов к тем, кто отвечал за фортификационные сооружения первой линии, кто должен ее минировать и укреплять. Хочу посмотреть в глаза списывающим на это деньги".

"Знаю, что покинувшие позиции 125 ТрО уже дают расписание о том, что им впарили на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновных накажут", - написал он.

Ситуация в Харьковской области 25 мая 2024 года / Фото: Deepstatemap

Как отреагировали в 125-й ТрО

В 125-й отдельной бригаде ТрО такие заявления опровергли. Командир бригады генерал-лейтенант Артур Горбенко заверил, что войска были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

"То ли от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют совершенно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей", - прокомментировал Горбенко.

Анализ DeepState

Позже аналитики DeepState собрали информацию о действиях подразделений Сил обороны на участке фронта Глубокое-Зеленое. Там заявили, что командование бригады "игнорировало проблемы и играло в бумажную армию".

Что касается самих бойцов бригады, то в DeepState указали, что были факты ухода определенных частей – отдельных стрелковых батальонов (ОСБ) и резервных рот, которые "на бумаге" были боевыми группами, а на самом деле были наполнены ограниченно пригодными и пенсионерами. В то же время основные силы 125-й бригады продолжали сопротивляться. Они дождались подхода резервных подразделений, не дав обрушить фронт.

Аналитики сообщили, что участок фронта Глубокое-Зеленое "был крайне спокойным" до начала этого года. Но в январе россияне начали активные обстрелы украинских позиций, которые 125-я бригада занимала уже около полугода.

Относительно инженерно-фортификационных сооружений бойцы рассказали, что на нуле минирование было затруднено, потому что враг мониторил границу.

"Со слов бойцов… Часть окопов позасыпалась и не была обшита деревом. Да, есть немало бетонных ДОТов, но они не засыпаны и не закрыты. Бетонных блиндажей в тех же Лукьянцах не было ни одного. Ни одного полностью зашитого деревом окопа тоже не было. Хотя бойцы провели своими силами доустройство, начав обшивать деревом", - сообщили в DeepState.

Уголовное дело против 28 командиров ВСУ

После прорыва оккупационных войск в Харьковской области Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против 28 командиров ВСУ.

По версии следствия, командование 125-й бригады не организовало должным образом оборону, что "привело к потере позиций, военной техники и личного состава подразделения" на Харьковщине. В делах фигурируют фамилии командующего оперативно-тактической группировкой, командиром бригады, командиром батальонов и рот.

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По данным досудебного расследования, 10 мая 2024 года в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков, оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Сухопутных войск ВСУ в районе населенных пунктов Стрелка, Красное, Борисовка, Пильное Харьковского района и Гатище Чугуевского района, а также других населенных пунктов Харьковщины (вдоль линии госграницы Украины с РФ) во время штурмовых действий противника имели место факты оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.

Речь идет о подразделениях численностью в одну роту, которые входили в состав первого эшелона обороны. В результате этой "внештатной ситуации" наступление россиян пришлось отбивать силами второго эшелона обороны.

По версии следствия, командование 125-й бригады и подчиненные ей подразделения, в частности 415-го отдельного стрелкового батальона, 23-й механизированной бригады, 172-го отдельного стрелкового не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России, что привело к потере указанных позиций, военной техники и личного состава подразделения.

В настоящее время в рамках расследования назначена военная экспертиза. Само же уголовное производство возбуждено 11 мая 2024 года по фактам небрежного отношения к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса) и самовольному уходу с поля боя (ст. 429 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этим статьям – 10 лет лишения свободы.

Почему враг смог быстро продвинуться на Харьковщине

Издание Der Spiegel написало, что решающими факторами, приведшими к успеху российских войск, стали нехватка оружия, отсутствие линий обороны и нехватка живой силы в украинском войске.

Что касается оборонных укреплений, то Der Spiegel указало, что вдоль всего фронта протяженностью 2000 км должны были быть построены три линии обороны.

Как пояснил изданию неназванное военное чиновник, первая линия обороны расположена на расстоянии от 1,5 до 5 или 6 км от границы, поэтому о бетонировании речь не может идти. Также нехватает мин для охраны границ. Однако в некоторых случаях на границе не хватает даже самых простых установок, пишет Spiegel.

Напомним, волонтер рассказал о ситуации в Харьковской области и заявил, что Волчанск превратят в Бахмут.

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