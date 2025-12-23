ТСН в социальных сетях

Прорыв россиян на Сумщине и похищение гражданских: генерал предупредил о планах Путина

Военный эксперт предупредил об угрозе прорывов и объяснил, почему Трамп не остановит Путина.

Игорь Романенко

Игорь Романенко

Ситуация на фронтах Украины продолжает обостряться. Несмотря на помощь союзников, Силы обороны на данный момент не могут сравнять потенциал с российскими оккупантами по основным видам вооружения. Если не изменить подход к внутренним стратегическим задачам, положение дел на передовой будет только ухудшаться.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Где сейчас сложнее всего

По словам эксперта, под термином «ухудшение» следует понимать критическую ситуацию на нескольких направлениях:

  • Северск, Гуляйполе и Мирноград — здесь продолжаются тяжелые бои.

  • Сумщина — новый повод для серьезного беспокойства.

«Россияне смогли прорваться в Грабовское на Сумщине и выкрасть гражданских людей. Как по мне, это тревожный сигнал — никто там к подобному не готовился, а это значит, что уровень готовности был очень низким», — отмечает Романенко.

Три главных шага для спасения государства

Генерал-лейтенант подчеркивает, что без системных решений остановить врага не удастся. Украина должна немедленно реализовать три стратегические задачи:

  1. Справедливая и полная мобилизация.

  2. Переход экономики на «военные рельсы».

  3. Усиление законодательства до состояния «война» для защиты государства.

Остановит ли Трамп диктатора?

Игорь Романенко скептически относится к надеждам на быстрое решение конфликта с помощью США. По его мнению, Путин не собирается останавливаться и будет «лезть» вперед, пока не почувствует реальную силу.

«Российский диктатор хочет новых земель, и здесь, к сожалению, Трамп ему не указ. У американского президента сейчас такие же подходы: попытки решить сложные вопросы простым способом, но это не работает уже 11 месяцев. К тому же лидеру США сейчас не до Украины — он спасает собственные рейтинги из-за внутренних скандалов», — подытожил эксперт.

Больше читайте в материале Война-2026: эксперт назвал стратегическую цель Путина и проанализировал, какие города под угрозой.

