Прорыв трубопровода в Харькове: коммунальщики рассказали, когда возобновят водоснабжение

Из-за аварии на сухом пайке оказались жители почти пятисот домов.

В Харькове заливало дороги, остановились трамваи, а жители нескольких кварталов остались без воды из-за прорыва водопровода. Разорванная труба фонтанировала несколько часов.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Мощная струя воды поднималась вверх на несколько метров. Диагональный фонтан бьет в сторону шоссе. В считанные минуты дорога превращается в реку. Автомобили едва двигаются, а трамваи вообще стоят. Столб воды достался электродротам, они — обледенели. Оказалось, что прорвало магистраль с холодной водой. Из-за аварии на сухом пайке оказались жители почти пятисот домов.

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С пустыми бутылками люди идут запасаться водой, но ажиотажа нет. Жители говорят, что готовы потерпеть временные неудобства. "На балконе у меня 60 литров запас, а это берем для чая", — говорят жители.

«Авария есть авария, поэтому как-нибудь найдем выход. Стирать не будем. Есть что-то приготовим быстренько. Это не ужасно. Пить есть где купить», – добавляет соседка.

В больницы, детские сады и школы воду подвозят в цистернах. А вот для жителей многоэтажек, если будет такая заявка. «Кроме этого мы провели необходимые меры по зонированию системы. Обеспечили более 50% водоснабжения жильцов до 3 этажа», – констатируют коммунальщики.

После обеда коммунальщики нашли поврежденный участок и его уже залатали. Не выдержала труба больше метра в диаметре. Ее испытывали еще летом, и тогда никаких проблем не было. Водопровод прорвало из-за брака еще на заводе, уверенны чиновники. «Когда мы вырезали поврежденный участок, и мы увидели, что вдоль сварного шва из-за температурных режимов при производстве этой трубы была нарушена технология. И участок уже был ослаблен», — добавляют коммунальщики.

Они обещают, что вода в домах харьковчан появится до конца суток.