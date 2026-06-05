Палата представителей Конгресса США поддержала Украину

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов официально приняла комплексный и масштабный «Акт в поддержку Украины». Этот документ является первым успешно проголосованным законопроектом в пользу нашего государства с апреля 2024 года. Он предусматривает мощный перечень мероприятий: от новых жестких антироссийских санкций и помощи на восстановление до защиты похищенных Россией украинских детей. Одним из важнейших финансово-военных пунктов документа является возможность предоставления Украине и ее непосредственным партнерам по НАТО специальных займов на закупку современного

Обо всех деталях ожесточенной политической борьбы в Вашингтоне в материале собственного корреспондента ТСН в США Ольга Кошеленко.

Политический маневр: как конгрессмены обошли спикера Майка Джонсона

Чтобы этот исторический законопроект вообще смог попасть на рассмотрение и получить одобрение, Конгрессу Соединенных Штатов пришлось применить редкую и сложную процедуру в обход действующего спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Сначала конгрессмены успешно мобилизовались и проголосовали за принудительное вынесение документа на общее обсуждение без официального согласия и одобрения со стороны спикера.

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Уже во время финального голосования в четверг Палата представителей приняла Акт 226 голосами «за». Этот успех стал возможным исключительно благодаря мужественной позиции 18 конгрессменов-республиканцев, которые сознательно пошли против официальной линии собственной партии и поддержали украинскую инициативу совместно с демократами. Сейчас американские законодатели активно приветствуют друг друга и откровенно гордятся этим достижением, отмечая, что сторонников Украины в зале на самом деле значительно больше.

Стэнли Хойер, конгрессмен от Демократической партии: «Из тех 191, которые не голосовали за этот законопроект, подавляющее большинство на самом деле тоже за Украину. Мне жаль, что они не поддержали нас в этом вопросе, но я рад, что они с Украиной».

Оборонные кредиты и удар по энергетике РФ: что предусматривает документ

Впереди законопроект еще ждет рассмотрение в верхней палате американского парламента — Сенате, где его текст и отдельные финансовые правки еще могут претерпеть определенные косметические корректировки. Однако ключевая суть и экономический каркас Акта останутся неизменными. Документ вводит мощные дополнительные санкции против российского энергетического сектора, финансовых учреждений оккупантов и их нелегального теневого флота.

Самый главный интерес для ВСУ представляют именно долгосрочные инструменты безопасности, которые существенно расширяют возможности Украины на рынке вооружений.

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Ольга Стефанишина, посол Украины в США: «Это доступ к оборонным кредитам, возможность закупки оружия, а также предвидение регулярного включения в оборонный бюджет Соединенных Штатов определенной суммы в размере до 200 миллионов долларов, но это также еще может изменить Сенат».

Инициаторы законопроекта отмечают, что готовы вести жесткий разговор с коллегами из верхней палаты, чтобы заставить их перейти от пустых политических лозунгов к реальным действиям и голосованиям.

Брайан Фицпатрик, конгрессмен от Республиканской партии: «Мы пойдем в Сенат и поставим вопрос ребром. Не надо больше разговоров о поддержке Украины, я не хочу больше слышать, что кто-то поддерживает Украину, если они не потребуют голосования и не отдадут свой голос. Не говорите мне, что вы поддерживаете Украину, покажите мне, что вы поддерживаете Украину».

Двухпартийный сигнал Белому дому и следующие шаги

Принятие этого документа американские политики называют также четким и продуманным политическим посланием действующей администрации Белого дома, которая демонстрирует непостоянство в своих внешнеполитических решениях.

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Салуд Карбаджал, конгрессмен от Демократической партии: «Это также сигнал нашему непредсказуемому президенту, который в один день поддерживает Украину, а на следующий — лучший друг Путина и России. Сегодня мы посылаем двухпартийный сигнал, что мы будем поддерживать храбрых солдат, которые воюют в Украине».

Официальное рассмотрение и обсуждение «Акта в поддержку Украины» в Сенате США ожидаются уже на следующей неделе. В случае, если голосование в верхней палате завершится успешно, судьба стратегического документа будет полностью зависеть от президента Дональда Трампа — именно от его финальной подписи под текстом Акта будет зависеть, получит ли Украина реальный доступ к миллиардным оборонным займам.

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