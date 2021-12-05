Прорыв в науке: как пандемия COVID-19 может ускорить борьбу с онко или сердечными заболеваниями

Прорыв в науке: как пандемия COVID-19 может ускорить борьбу с онко или сердечными заболеваниями

Современные РНК-вакцины от коронавируса удалось быстро разработать благодаря другой пандемии – СПИДа.

"Омикрон" приближается к украинским границам — новый штамм коронавируса обнаружили в соседней Румынии. И хотя Всемирная организация здравоохранения призывает не паниковать, ведь этот штамм не повлек еще ни одной смерти, во Франции, как только разрешили бустерную третью дозу, на вакцинацию выстроились очереди. Дополнительную прививку уже получили 10 миллионов французов.

Ковидная пандемия – далеко не первая, которую приходилось переживать человечеству. Еще свежи в памяти массовые вспышки гриппа или ВИЧ-СПИД, который еще совсем недавно считали приговором. Но именно благодаря этим опасным вирусам ученым удалось невероятное — вплотную приблизиться к изобретению вакцин, способных предотвратить рак или инфаркт миокарда.

Как РНК-вакцина, которую так боятся антивакцинаторы, может в будущем стать спасением, говорится 5 декабря в сюжете ТСН.Тыждень.

Новый штамм коронавируса "Омикрон", уже обнаруженный в 40 странах, этой зимой может стать основным вариантом заражения. Как он себя поведет и будет ли агрессивнее "Дельты", пока никто не знает. "Дельта", например, уже повлекла за собой полное заполнение кроватей в отделениях интенсивной терапии Германии.

Борьба со страхами людей перед прививкой на самом деле совсем не нова. Вакцинация всегда давалась обществу тяжело. Первое видео с призывом к вакцинации появилось еще более полувека назад, когда от азиатского гриппа умирали миллионы людей во всем мире. Тогда, как и сейчас, страх перед неизвестным был сильнее смерти. В конце концов, тогда сама прививка помогла остановить развитие пандемии.

Доктор медицинских наук Виктор Досенко убеждает, что вирус не так умен, как нам всем кажется. Сам по себе он мутировать не может, а меняют его сами люди.

"Такое количество вариантов SARS-CoV-2 связано с тем, что он находится прямо сейчас в десятках миллионов людей, в триллионах клеток. И в каждой этой ячейке его меняют. Не он меняется, а его меняют", — отмечает профессор.

Новости недели: почему в мутациях коронавируса виноваты люди и как РНК-вакцина может стать спасением

Именно поэтому, чтобы взять контроль над вирусом, на укол с вакциной должно согласиться не менее двух третей населения планеты. Опыт Швеции показал, что сам по себе коллективный иммунитет не образуется. Цена эксперимента в маленькой стране стоила более 15 тысяч жизней. Теперь там вакцинировано более 70 процентов населения.

По простым законам природы, расслабляться нельзя даже переболевшим, ведь антитела вам почти ничего не гарантируют. Всю защиту от COVID-19 дают т-клетки.

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Современные западные вакцины, которые могли бы действовать внутри клетки, удалось получить благодаря другой пандемии. Первые эксперименты над РНК-вакцинами начали проводя поиск спасения от СПИДа, точнее вируса иммунодефицита человека. За 40 лет ВИЧ унес жизни более 36 миллионов человек, а это население Швейцарии, Словакии, Венгрии, Чехии и Литвы вместе взятых. Именно благодаря этим экспериментам нам удалось так быстро получить вакцины от COVID-19.

Еще одной схожей деталью является страх. Избитые окна автобусов в Новых Санжарах ничем не отличались от реакции на первых ВИЧ-инфицированных. Потребовались десятилетия и миллионы долларов на информирование, чтобы убедить людей не паниковать, а правильно действовать.

Теперь же борьба с ковидом может ускорить другой прорыв — в борьбе с онко и аутоиммунными заболеваниями, болезнями сердца или тяжелыми тропическими недугами, гипертензией или рассеянным склерозом. Такие индивидуальные лекарства напечатаны на РНК-принтере.

"Мы не назовем это РНК-вакцинами, мы назовем это РНК-терапией. То есть с помощью специальных РНК можно направлено выключить нужный ген. Выключить — это значит сделать ему нокдаун, как в боксе. Такой себе генетический нокдаун на время", — объясняет Досенко.

Такая РНК-терапия может стать в несколько раз дешевле существующих методов лечения. Те миллионы, которых всегда не хватает на лекарства для тяжелобольных или людей с редкими недугами, уже больше не понадобятся. Ковид мобилизовал самые светлые головы планеты, и было бы хорошо, если бы мы оценили то, что им уже удалось.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

Как известно, "Омикрон" уже обнаружили в Европе. В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что этот штамм коронавируса достанется нашей стране через несколько недель.

Украинцев, находившихся в государствах, на территории которых обнаружен "Омикрон", по возвращении обяжут пройти самоизоляцию.

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