Прощание с Андреем Парубием на Майдане Независимости: что рассказали киевляне и нардепы

Андрей Парубий / © ТСН

Андрея Парубия похоронят сегодня на Лычаковском кладбище во Львове. Его друзья и соратники уверены, что за громким убийством стоит Москва. Это были выстрелы в украинскую идентичность, говорят его близкие. Накануне вечером с бывшим председателем Верховной Рады прощались и во Львове, и в Киеве. На том этапе уже было известно о задержании подозреваемого в убийстве. Полиция проверяет его связи с российскими спецслужбами. Сегодня ему будут избирать меру пресечения.

И сегодня во Львове начинается чин похорон — в соборе Святого Юра. Отдать дань уважения политику пришли сотни людей — политики, соратники, друзья и просто львовяне. После богослужения процессия отправится на площадь Рынок, где состоится общегородское прощание. Там трубач заиграет последнюю мелодию. Оттуда процессия двинется на Лычаковское кладбище.

А вчера вечером с Андреем Парубием прощались на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Последний Майдан Андрея Парубия. В Киеве прощаются с активным участником двух революций — Оранжевой и Революции достоинства.

Галина принесла желто-голубой флаг, который развевался на двух Майданах, а сейчас с черной лентой в знак траура. Траура по человеку, который имел честь и достоинство в самые трудные времена исторических событий — вспоминает киевлянка.

«Я помню тот призыв возле украинского дома, когда „беркутовцев“ поймали их готовы были растерзать, он останавливал это все и говорил, что мы не можем быть подобных им, мы имеем честь и достоинство», — говорит киевлянка Галина Бабарик.

«Плечо к плечу» — неутомимо повторял Андрей Парубий на протяжении всей жизни. Он призывал к единству на Майдане, он призывал объединяться в парламенте, он призывал сплачиваться против российских оккупантов. И подставлял не только плечо.

«Это фото из соцсетей где Андрей Владимирович между скалами и по нему идут молодые поколения украинцев. Это очень символическое фото, такие люди дают возможность молодежи жить в Украине, а не обломках империи», — говорит народный депутат Евгения Кравчук.

Тысячи киевлян на Майдане Независимости зажигают лампадки, чтят молчанием и вспоминают — военные, друзья и однопартийцы.

«Человека, который делал Украину, более украинской, человека, который приближал нас к победе. Он не дождется этой победы, но память о нем будет приближать нас к победе», — говорит нардеп Владимир Вятрович.

Активист, политик, председатель парламента, секретарь СНБО — Андрей Парубий постоянно раздражал врагов с российской пропиской, вспоминают парламентарии. Очередная попытка нападения 30 августа во Львове завершилась трагически.

«Я убежден, что это Россия, это то, что они не смогли достичь в 14, 16, 20-м сразу после принятия закона о языке, после огромного количества угроз Андрею персонально», — говорит Ярослав Железняк.



Российский след не исключают и в правоохранительных органах. В убийстве подозревают 52-летнего львовянина, который несколько месяцев следил за политиком, изучал его распорядок дня. Сегодня подозреваемому в убийстве должны избрать меру пресечения.

По религиозным верованиям душа умершего на пути к Богу посещает ключевые места своего земного существования. Поэтому душа украинского патриота обязательно посетит и Майдан Независимости — убеждены люди, которые пришли попрощаться с Андреем Парубием.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 новости 2 сентября. ШАХЕДЫ НАД КИЕВОМ и не только! Во Львове прощаются с ПАРУБИЕМ! Жара быть

Напомним, 30 августа во Львове произошла стрельба, во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Вечером 31 августа министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители в Хмельницкой области задержали предполагаемого убийцу Парубия после того, как вышли на его след.