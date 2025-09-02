- Дата публикации
Прощание с Андреем Парубием на Майдане Независимости: что рассказали киевляне и нардепы
В Киеве накануне попрощались с Андреем Парубием, которого убили во Львове.
Андрея Парубия похоронят сегодня на Лычаковском кладбище во Львове. Его друзья и соратники уверены, что за громким убийством стоит Москва. Это были выстрелы в украинскую идентичность, говорят его близкие. Накануне вечером с бывшим председателем Верховной Рады прощались и во Львове, и в Киеве. На том этапе уже было известно о задержании подозреваемого в убийстве. Полиция проверяет его связи с российскими спецслужбами. Сегодня ему будут избирать меру пресечения.
И сегодня во Львове начинается чин похорон — в соборе Святого Юра. Отдать дань уважения политику пришли сотни людей — политики, соратники, друзья и просто львовяне. После богослужения процессия отправится на площадь Рынок, где состоится общегородское прощание. Там трубач заиграет последнюю мелодию. Оттуда процессия двинется на Лычаковское кладбище.
А вчера вечером с Андреем Парубием прощались на Майдане Независимости в Киеве.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.
Последний Майдан Андрея Парубия. В Киеве прощаются с активным участником двух революций — Оранжевой и Революции достоинства.
Галина принесла желто-голубой флаг, который развевался на двух Майданах, а сейчас с черной лентой в знак траура. Траура по человеку, который имел честь и достоинство в самые трудные времена исторических событий — вспоминает киевлянка.
«Я помню тот призыв возле украинского дома, когда „беркутовцев“ поймали их готовы были растерзать, он останавливал это все и говорил, что мы не можем быть подобных им, мы имеем честь и достоинство», — говорит киевлянка Галина Бабарик.
«Плечо к плечу» — неутомимо повторял Андрей Парубий на протяжении всей жизни. Он призывал к единству на Майдане, он призывал объединяться в парламенте, он призывал сплачиваться против российских оккупантов. И подставлял не только плечо.
«Это фото из соцсетей где Андрей Владимирович между скалами и по нему идут молодые поколения украинцев. Это очень символическое фото, такие люди дают возможность молодежи жить в Украине, а не обломках империи», — говорит народный депутат Евгения Кравчук.
Тысячи киевлян на Майдане Независимости зажигают лампадки, чтят молчанием и вспоминают — военные, друзья и однопартийцы.
«Человека, который делал Украину, более украинской, человека, который приближал нас к победе. Он не дождется этой победы, но память о нем будет приближать нас к победе», — говорит нардеп Владимир Вятрович.
Активист, политик, председатель парламента, секретарь СНБО — Андрей Парубий постоянно раздражал врагов с российской пропиской, вспоминают парламентарии. Очередная попытка нападения 30 августа во Львове завершилась трагически.
«Я убежден, что это Россия, это то, что они не смогли достичь в 14, 16, 20-м сразу после принятия закона о языке, после огромного количества угроз Андрею персонально», — говорит Ярослав Железняк.
Российский след не исключают и в правоохранительных органах. В убийстве подозревают 52-летнего львовянина, который несколько месяцев следил за политиком, изучал его распорядок дня. Сегодня подозреваемому в убийстве должны избрать меру пресечения.
По религиозным верованиям душа умершего на пути к Богу посещает ключевые места своего земного существования. Поэтому душа украинского патриота обязательно посетит и Майдан Независимости — убеждены люди, которые пришли попрощаться с Андреем Парубием.
Напомним, 30 августа во Львове произошла стрельба, во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Вечером 31 августа министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители в Хмельницкой области задержали предполагаемого убийцу Парубия после того, как вышли на его след.