Прощание с Бельмондо: как в Париже провели церемонию похорон легенды французского кино

Гроб несли в сопровождении мелодии из фильма "Профессионал", под которую герой Бельмондо трагически умирал в ленте.

В Париже в пятницу, 10 сентября, попрощались с легендой кино Жаном-Полем Бельмондо, который умер на этой неделе в возрасте 88 лет.

О том, как любимого актера провожали тысячи сторонников, говорилось в сюжете ТСН 19:30.

Аплодисментами и со слезами на глазах французы провожали любимого актера. Возраст поклонников очень разный — одни говорили о молодости с его фильмами, а для других, например для 24-летнего Николя, ленты с Бельмондо стали символом семьи.

"Это возвращает меня в детство и вызывает печаль, потому что моя семья любит его... Мы знали, что он перенес инсульт и смог вернуться на сцену, и это было чем-то невероятным... Поэтому я здесь с другом, чтобы почтить его память", — рассказал мужчина.

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По всему Парижу разместили экраны с трансляцией похорон. Сама же церемония происходила во дворе Дома Инвалидов, где похоронен Наполеон. Участие в ней приняли полторы тысячи человек, в том числе президент Франции, чиновники, родственники, друзья и коллеги Бельмондо.

Гроб, покрытый национальным флагом, несли гвардейцы. В это время оркестр играл хорошо узнаваемую мелодию композитора Энио Морриконе из фильма "Профессионал", под которую герой Бельмондо трагически умирал в ленте.

Герой боевиков и комедий — всего около сотни фильмов и четыре десятка ролей в театре — Жан-Поль Бельмондо был не только харизматичным актером. Он сам выполнял сложные трюки во многих своих фильмах.

В 2001-м звезда перенес инсульт, а через семь лет вернулся на съемочную площадку. О завершении карьеры артист объявил только в 82 года.

Церковную службу по Бельмондо провели в старинной церкви Сен-Жермен-де-Пре в центре Парижа. Прессу внутрь не пускали, однако с улицы можно было увидеть коллег актера, которым также уже под 90, в том числе расстроенного смертью друга и многолетнего конкурента Алена Делона и Пьера Ришара, который сейчас практически не появляется на публике.

После церемонии Жана-Поля Бельмондо должны кремировать.

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