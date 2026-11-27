Стилистка рассказала, какую одежду стоит покупать / © pexels.com

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«Черная пятница», о которой различные продавцы напоминают нам ещё с начала ноября, подходит к концу. Кто-то в этот день охотится за скидками и распродажами, а кто-то предпочитает просто заправить машину до полного бака.

Полномасштабная война изменила как привычки украинцев, так и их отношение к покупкам. Традиционных очередей у касс сегодня не видно. А количество людей в магазинах зависит ещё и от местоположения торговых центров.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Кристины Черноваловой.

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Бюджет в 9 тысяч гривен и недоверие к фальшивым скидкам

По данным одной из социологических компаний, в этом году украинцы в среднем планируют потратить в «черную пятницу» около девяти тысяч гривен. В списках запланированных покупок — одежда, техника, товары для дома, гаджеты и обувь.

Анастасия Ямелинец, представительница компании Kantar: «Список покупок далеко не всегда окончательный, ведь почти 40% респондентов говорят: сначала просматривают предложения, а потом решают, что именно покупать. Готовы тратить деньги, ищут, «охотятся» за скидками. Но сейчас покупателя нужно убедить, что эта скидка реальна и что она выгодна».

В шопинге украинцев теперь стало меньше спонтанности. И они не только проверяют и сравнивают цены и предложения, но и взвешивают, нужна ли им эта вещь.

Прощание с оверсайзом и правило трёх образов: советы стилистки

Стилист Галина Денисюк поддерживает такую тактику и советует начать с простого правила:

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Галина Денисюк, стилист: «Если вы составили три образа с одной вещью, то именно тогда её и стоит покупать. В Черную пятницу я, как стилист, рекомендую своим клиентам обратить внимание на верхнюю одежду, качественную обувь, аксессуары, сумки, качественный кашемир и джинсы. Это то, что вы будете носить в повседневной жизни».

Вместе с Галиной отправляемся на поиски вещей, которые, по её словам, не будут пылиться в шкафу, а будут удобными, актуальными и легко сочетающимися друг с другом.

Тенденция этой зимы — отказ от некогда популярного «оверсайза», говорит стилистка:

Галина Денисюк, стилист: «Обращаем внимание на более приталенные силуэты, формы, красивые плечи. Возвращаемся к эстетике 80–90-х, но в современном образе. Кстати, вельвет — это тренд этого сезона. Классический крой у этих брюк и небольшой клёш. Вельвет будет как в повседневном гардеробе, так и в вечернем».

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Подбираем верх к брюкам — и у нас готов первый образ. Но главный критерий для покупателей, говорит Галина, — это не только тренд, но и то, сколько сезонов прослужит вещь:

Галина Денисюк, стилист: «Люди выбирают более практичные вещи, качественные ткани, которые прослужат не один сезон. И не отдают предпочтение мимолетным трендам, потому что это всё очень быстро заканчивается, а деньги на это тратятся немалые».

«Вот этот образ обошёлся примерно в 4–5 тысяч. Мы выбрали юбку длины миди, а затем приталенную куртку, которые можно носить как с брюками, так и с джинсами и даже со спортивными штанами. Очки, сумка и обувь придают образу некую гармонию и уравновешивают его».

Онлайн-шопинг вместо очередей в ТРЦ и откуда взялась «Черная пятница»

В последние годы в торговых центрах не наблюдается ажиотажа. Причина — война и возможность купить всё онлайн. И всё больше украинцев отдают предпочтение именно такому виду шопинга. Кому-то так удобнее, кому-то — спокойнее.

Елена Олифарчук, владелица байер-сервиса: «Мне кажется, что наш оборот вырос примерно на 20–30%, если сравнивать год к году. Но в целом наблюдается тенденция к росту».

«Черная пятница» пришла к нам из США. Название этому дню дали полицейские Филадельфии. После Дня благодарения город заполняли покупатели и болельщики, на дорогах возникали пробки, а у полиции прибавлялось работы. Со временем этот день стал стартом рождественского шопинга.

А в Украине распродажи уже давно не ограничиваются одной пятницей — некоторые магазины начинают их ещё за неделю до этого. Поэтому у покупателей есть время не только найти скидку, но и проверить, действительно ли она выгодна.

«Вся жизнь помещается в один чемоданчик»: что говорят сами покупатели

Однако для кого-то сумка или новая одежда уступили место другим приоритетам.

Елена, посетительница ТРЦ: «Мы покупаем не так много, как раньше. Потому что понимаешь, что вся твоя жизнь помещается в одну чемоданчик. Всё. Раньше мы думали: нужна и такая сумка, и вот такая сумка, а сейчас на самом деле важно, чтобы в машине был полный бак».

Но есть и те, кто придерживается противоположного мнения и с самого начала полномасштабного вторжения не откладывают свои желания на потом.

Елена Олифарчук, владелица байер-сервиса: «Я думаю, что люди поняли, что не хотят откладывать свои желания, они хотят жить этой жизнью в полную силу».

Татьяна, посетительница ТРЦ: «В Черную пятницуя всегда покупаю больше спортивной одежды, то есть кроссовки, удобные куртки — водонепроницаемые, лыжные — такие, чтобы было комфортно. А вот такая классическая одежда — она ещё висит с тех времён, и иногда с неё сдуваем пыль, когда идём в театр».

Меняются приоритеты и подходы к покупкам. Кто-то выбирает только самое необходимое, кто-то позволяет себе новую вещь, о которой давно мечтал. Но желание находить радость в привычных вещах, несмотря на обстрелы и тревоги, никуда не исчезает. У каждого свой шопинг — главное, чтобы он доставлял удовольствие.

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