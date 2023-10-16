Прощай консерватизм или продолжение турбулентности: что должны знать украинцы о парламентских выборах в Польше

В это воскресенье, 15 октября, поляки выбирали новый состав Сейма и Сената. Многие называли эти выборы самыми важными за последние 30 лет, одновременно став вотумом недоверия к правящей "Право и справедливость".

Не успели избирательные участки в Польше прекратить свою работу, хотя некоторые работали вплоть до 23:00 из-за очень высокой явки – почти 73% – как появились результаты первого экзит-пола IPSOS. Правящая "Право и Справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского получила 36,8%, став формальным победителем выборов. На втором месте "Гражданства коалиция" – блок правоцентристских партий во главе с бывшим польским премьером Дональдом Туском. Третье и четвертое места заняли потенциальные партнеры Туска по коалиции – "Третий путь" и объединение левых сил "Ливица" – 13% и 8,6%. И на пятом месте явный аутсайдер этой гонки, антисистемная и антиукраинская "Конфедерация" с 6,2%.

По состоянию на 14:00 (по Варшаве) в понедельник было подсчитано более 50% бюллетеней. Официальные результаты ненамного отличаются от данных экзит-пола IPSOS. Хотя многие журналисты и эксперты, помня, как экзит-поллы ошиблись на выборах в Турции и несколько недель назад в Словакии, предостерегали не делать преждевременных выводов. Сейчас уже можно констатировать, что большинство поляков впервые за восемь лет предпочли оппозиционные силы, а не консервативную ПиС.

Что это значит для Польши? Почему, несмотря на победу оппозиции, существует риск досрочных выборов? И стоит ли Украине ожидать, что буря в наших отношениях с Польшей утихнет? Читайте об этом в тексте ТСН.ua об итогах важнейших с 1989 года парламентских выборов в Польше.

Экзамен для правящей ПиС: большинство поляков против консерватизма

Жесткая миграционная политика исторической памяти, ссоры с Брюсселем, подчинение судебной ветви власти и СМИ правительства, существенное ограничение права женщин на аборты и большие соцпакеты для пенсионеров и родителей с детьми. Именно так можно характеризовать восемь лет правления ПиСа. ТСН.ua уже писал, что в преддверии этих парламентских выборов государственная нефтяная компания Orlen даже снизила цены на топливо. Это привело к "топливному туризму" — чехи начали ездить в Польшу, чтобы подешевле заправиться.

Когда оппозиция обвиняла ПиС в "орбанизации Польши", они были не так уж далеки от правды. Дело в том, что в преддверии последних парламентских выборов в Венгрии, Орбан тоже снизил цены на горючее. А во время предыдущих избирательных кампаний существенно снижал коммунальные тарифы. Однако "засевание" избирателей деньгами ПиСу не помогло. На момент подсчета 53,75% бюллетеней, "Гражданство коалиция", "Третий путь" и "Ливица" имеют достаточно для формирования парламентского большинства и правительства.

Окончательные официальные результаты выборов польский ЦИК обещает объявить до обеда вторника, 17 октября. В своем X (бывшем Twitter) премьер Польши Матеуш Моравецкий дописал: "Мы победили". Хотя на самом деле победа пиррова. На выборах в 2019 году ПиС взяла 235 из 460 мест в Сейме при рекордной на тот момент явке более чем в 60%. В этот раз явка составила почти 73%, побив рекорд не только в 2019 году, но и на всех выборах с 1989 года. И, похоже, немалый процент тех, кто до 15 октября не определился с выбором или не хотел честно отвечать, за кого планирует голосовать, а таких, по данным соцопросов, было более 20%, дошли на выборы и отдали свои голоса за оппозицию. По данным Ipsos для TVN 24, 30% из тех, кто не определился и не ходил на выборы в 2019 году, в этот раз проголосовали именно за "Гражданскую коалицию".

Лидер ПиСа Ярослав Качиньский тоже заявил о третьей победе партии подряд, хотя и не исключил, что им придется работать в оппозиции. И здесь есть интересный нюанс и два возможных сценария развития событий.

Первый. По словам руководителя избирательного штаба ПиС Йоахима Брудзинского, президент Анджей Дуда, который является формальным представителем ПиСа, должен поручить формирование правительства именно партии Ярослава Качиньского,. В понедельник, 16 октября, некоторые провластные политики даже упрекали, что могут переманить на свою сторону Польскую крестьянскую партию (PSL), что пришлось опровергать представителям этой политсилы.

"Меня переполняет пустой смех. Господа, перестаньте себя обманывать. Восемь лет вы уничтожали нас, уничтожали другие демократические партии, плевали на нас, обзывали нас. А сейчас вы говорите о коалиции? Вы действительно все перепутали", — заявил спикер PSL Милош Мотыка в эфире TVN24.

Эксперты прогнозируют, что президент Дуда закроет глаза на оппозиционное большинство в парламенте, способное сформировать правительство, так долго, как это будет возможно. Однако, если же ПиС и перейдет в оппозицию, то Анджей Дуда сможет ветировать любое решение Сейма, ведь оппозиция не будет иметь 3/5 большинства для его преодоления.

Второй. Хотя Дональд Туск и назвал результаты очередных парламентских выборов "победой Польши и демократии", на самом деле это далеко не конец. Поляризация польского общества никуда не исчезла. Около 40% избирателей проголосовали за ПиС. В разрезе возрастных групп наибольшую поддержку ПиС имеет среди избирателей в возрасте более 60 лет – 53%. Также 48,6% избирателей ПиС – это сельский электорат. "Гражданская коалиция" имеет от 28 до более 35% во всех возрастных группах, что может служить стабилизирующим фактором для польского общества.

Однако правительство под руководством Дональда Туска, если не будет досрочных парламентских выборов, ожидает самая большая проблема – экономический кризис. В сентябре инфляция в стране составила 8,2% (по сравнению с сентябрем 2022 г.). Государственный долг достиг рекордного уровня в 1,5 трлн. злотых. А учитывая, что "Гражданская коалиция" обещала повышение социальных выплат пенсионерам и родителям с детьми, это создает очень благоприятный фон для критики со стороны ПиС.

Три оппозиционные партии обещали восстановить независимость судебной системы и СМИ, либерализировать права женщин на аборты и найти общий язык с Брюсселем, чтобы в том числе разблокировать фонды ЕС, которые бы сейчас не помешали Польше. Однако, во-первых, сделать это будет нелегко из-за права вето у президента Дуды. Во-вторых, везде от судов в госорганы куча представителей ПиСа, которые могут просто саботировать решения правительства.

Относительно отношений с Украиной, от представителей "Гражданской коалиции" мы больше не услышим о неблагодарности украинцев за помощь со стороны Польши. Хотя и в рядах партии Дональда Туска есть неоднозначные персонажи. Будет меньше спекуляций и в вопросах политики национальной памяти. По крайней мере, пока продолжается полномасштабная российская война. А вот по экспорту украинского зерна уступок ждать не стоит. ТСН.ua уже писал, что как в рядах "Гражданской коалиции" есть те, кто защищает интересы фермеров, так и PSL активна в этом отношении. Поэтому работать над решением этого проблемного вопроса нашему правительству еще предстоит. И не факт, что страсти уйдут. Ведь весной следующего года в Польше пройдут местные выборы, а в 2025 году – президентские.