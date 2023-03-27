"Прощения не будет, пойдем до конца": отец изнасилованной на Закарпатье девочки рассказал о своих намерениях

Отец изнасилованной на Закарпатье девочки, Виктор, впервые публично прокомментировал скандальное решение Воловецкого суда, который не отправил за решетку трех преступников, из-за чего вызвал колоссальный резонанс в обществе.

В эксклюзивном комментарии для ТСН.ua Виктор рассказал подробности ситуации и намерениях своей семьи.



"Я хочу идти дальше по этому делу, пока не будет справедливого приговора. На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку, — категорически сказал нам Виктор. — Буду требовать максимального срока для насильников. Сначала дело было по одной статье, а в последний момент оказалось, что им дали по два года условно".



На ключевой вопрос, который взбудоражил всю страну, почему изменили квалификацию преступления, Виктор ответил так: "Решили, что не было вмешательства в ребенка, были сексуальные действия без проникновения".

"К нам были обращения от той стороны с просьбой простить. Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в строгом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочерью в Киев, чтобы она получила там помощь", – добавил он.

Выяснилось, что этот резонанс может стать причиной для увольнений многих чиновников на Закарпатье, которые ненадлежащим образом не отреагировали на преступление в отношении ребенка.

Например, глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко на своей странице в Facebook заявил, что работники территориальной громады, которые являются фигурантами дела, должны быть не только уволены, но и ответить согласно законодательству.

"Высший совет правосудия должен разобраться с судьей, вынесшей приговор. Областная прокуратура немедленно должна создать комиссию и расследовать действия своего местного подразделения. Относительно местной территориальной громады: работники образования, службы по делам несовершеннолетних, которые фигурируют по делу, должны быть уволены с работы ответить за свои действия", — написал Чубирко.

"Со своей стороны, Закарпатский областной совет готов предоставить возможность учиться девочке в одном из коммунальных заведений края, где она будет обеспечена проживанием, питанием и надлежащими условиями", — уточнил он.

В комментарии для ТСН.ua Чубирко достаточно резко высказался по поводу работы суда и территориальной громады: "Перед тем был выпущен взяточник, председатель ОТГ. Эта история будет вечно продолжаться, пока не начнем наказывать. За что отвечает руководитель образования, за что отвечают социальные службы в ОТГ? Они просто глупую зарплату после децентрализации, ни за что не отвечают и происходят такие вещи. Я считаю, что они должны написать заявления и просто уйти оттуда. Это будет честно и справедливо".

Групповое изнасилование 14-летней девушки: что известно

25 марта стало известно о групповом изнасиловании 14-летней девушки. Суд в Закарпатской области признал подростков, вместе изнасиловавших односельчанку, виновными и присудил им по 5 лет лишения свободы. Однако их освободили от наказания, назначив всем трем 2 года испытательного срока. После этого украинцы возмутились приговором суда.

В Воловецком суде заявили, что обвиняемым квалифицировали не изнасилование, а совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица – ч.3 ст.153 УК Украины. Они получили приговор в рамках санкций, предусмотренных настоящей статьей.

26 марта омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что взял под личный контроль резонансное дело.

Житель Зеленодольска признался, что изнасиловал и убил женщину

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