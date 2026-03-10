Прошел "Азовсталь", плен и вернулся на фронт: в Украине попрощались с легендарным воином

Александр Журомскас / © ТСН

Он воевал за Украину 12 лет. Прошел бои за Мариуполь с двумя пулевыми ранениями, пережил год российского плена и потерю любимой женщины. Он был сапером, парамедиком и штурмовиком, но больше всего — человеком, который на «Азовстали» делился последними крошками еды с животными.

Накануне Житомир на коленях прощался с Александром Журомскасом, известным как «Друг Санька». О невероятном пути воина — в репортаже Натальи Нагорной.

От сапера ГСЧС до «Ангелов Тайры»

Александр Журомскас стал на защиту Украины еще в 2014-м. В гражданской жизни он работал сапером в ГСЧС, но призвание привело его на фронт. В 2017 году он присоединился к добровольческому подразделению «Ангелы Тайры».

Тайра (Юлия Паевская), командир подразделения: «Я помню, как он привозил раненых в госпиталь в Мариуполе. Я не встречала более преданного идее свободы человека. Это мой близкий друг, мой родной человек. Россияне вынесли нам всем смертный приговор, но хрена они угадали. Мы должны сделать так, чтобы все это было не зря».

Штурмовик «Медведей» и мечта о «хлебусичке»

В 2019 году Санька понял, что хочет быть в самом эпицентре боя, и перешел в штурмовое подразделение «Медведи». Полномасштабное вторжение встретил в Мариуполе. Несмотря на два ранения, он не оставил побратимов и перешел на «Азовсталь».

Там, среди голода и постоянных авиаударов, Александр мечтал о свежем хлебе, который ласково называл «хлебусичком». Спрашивал друзей: «Как думаете, удастся ли когда-нибудь еще попробовать свежего хлебусичка?». Даже в те дни он находил силы кормить брошенных собак и котов, приблудившихся к заводу.

Плен и возвращение в строй

17 мая 2022 года Александр вышел из «Азовстали» в плен. Уже через неделю он узнал о еще одной трагедии — на Луганщине погибла боевая медичка Маричка, женщина, в которую он был влюблен.

После почти года в неволе, в мае 2023-го, Александр вернулся домой. Уже через четыре месяца он снова был в строю. Стал сержантом, готовился получить офицерское звание.

Последний бой на Херсонщине

Сержант Александр Журомскас погиб на Херсонщине вместе с четырьмя своими бойцами — побратимами с позывными Кот, Могила, Шкет и Акерман.

«Медведь», командир батальона: «Суровая реальность войны: за 20 минут до этого мы стояли, разговаривали на улице, было солнце, смеялись… А через 20 минут мы уже доставали их из-под завалов. Девиз нашего подразделения: „Моя честь называется достоинство“. Санька с честью прошел этот путь до конца».

Санька — первый из этой пятерки погибших, с кем попрощалась громада. Побратимы-морпехи обещают: враг дорого заплатит за каждую жизнь. Александру Журомскасу навсегда останется 37.

