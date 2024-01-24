"Прошли 600 км пешком": у Буданова раскрыли всю правду об уничтожении Ту-22М в России

Главное управление разведки раскрыло подробности сверхтяжелой спецоперации, за которую отдал жизнь один из бойцов. Разведчики выполнили секретную задачу под самым носом у врага, чтобы украинцы могли спать спокойнее.

Все подробности истории рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Уникальная спецоперация: в ГУР раскрыли правду

Каждый раз во время тревоги Воздушные силы сообщают, какие самолеты взмыли в небо, чтобы снова начать бомбить мирные украинские города. Среди них нередко – бомбардировщик Ту-22М3. Чтобы обстрелов стало меньше, разведчики преодолели 600 километров пешком, чтобы уничтожить российские самолеты, сделали спецназовцы прямо под носом у врага. Детали этого ранее засекреченного дела рассказали в ГУР.

Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника. Получили важнейшую задачу — остановить многочисленные авиаудары по мирным городам Украины. Задание выполнили. Очевидно, что это нанесло значительный экономический ущерб стране агрессору и спровоцировало панические настроения среди местного населения и военнослужащих РФ, ведь силы и средства специальных служб РФ были рассеяны. И не стоит забывать еще об одном — вред для имиджа так называемой "непобедимости" армии РФ и "героичности" ее военно-политического руководства", — говорится в сообщении.

Все подробности

Эта невероятная спецоперация прошла еще в августе 2023-го. Тогда украинские разведчики успешно уничтожили и вывели из строя три российских бомбардировщика ТУ-22М3, что значительно нарушило планы военно-политического руководства РФ по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации.

Сначала эту спецоперацию пытались выдать за работу беспилотников, но даже в британской разведке не поверили, что нашлись дроны, которые смогли долететь незамеченными до российского аэродрома "Сольц" в Новгородской области.

"Маловероятно, что коптерные БПЛА обладают достаточным радиусом действия, чтобы достичь объекта Сольцы-2 из-за пределов России", — отметили в разведке.

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Большая цена за выполнение задания

Впрочем, задача выполнена, однако за это разведчики заплатили высокую цену — эта спецоперация стала последней для командира группы. Он прикрывал уход своих, когда группа попала в засаду россиян.

“Август 2023-го. В составе разведывательной группы Олег Бабий преодолел пешком более 600 км по территории противника, чтобы выполнить специальную боевую задачу — остановить террористические авиационные бомбардировки россиянами мирных украинских городов. Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу разведчики выполнили — уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, однако и сами понесли непоправимые потери. Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками. В этом бою, 30 августа 2023 года, прикрывая уход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб”, — сообщили в ГУР.

Что известно о погибшем герое?

В ГУР рассказывают, Олег Бабий с первых дней широкомасштабного вторжения россиян организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника, действительно изменивших ход этой войны. На его счету девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины и в тылу противника.

Олег Бабий / Фото: gur.gov.ua

Выявление до 70 важных стратегических объектов противника: командных пунктов, военной техники, инженерно-фортификационного оборудования и т.д. Информация о них использовалась ВСУ для планирования операций по освобождению оккупированных украинских городов и нанесению огневого поражения по важным враждебным целям.

Благодаря успешному выполнению задач группой полковника Бабия удалось дезорганизовать логистику окупантов, уничтожить важные объекты и элементы критической инфраструктуры.

Целые подразделения российских оккупационных войск теряли боеспособность, систему управления войсками и оружием, терпели нарушение коммуникации, а затем и несли потери оперативности во взаимодействии со своим тылом. У погибшего героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнился всего год.

За свой героический подвиг Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда" посмертно. 22 января в День Соборности Украины полковнику официально открыли мемориальную таблицу в школе, где он учился.

Команда ТСН.ua искренне соболезнует семье погибшего и благодарит защитников, которые, несмотря на бешеные риски, делают все возможное, чтобы жизнь украинцев была более безопасной. Слава Украине!

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