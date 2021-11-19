Прошли пик COVID: в Минздраве заявляют о положительной динамике, но боятся внезапной повторной волны

Прошли пик COVID: в Минздраве заявляют о положительной динамике, но боятся внезапной повторной волны

В стране Европы фиксируют вспышки коронавируса.

Впервые за 11 недель – две недели подряд в Украине постепенно уменьшается количество недельных случаев COVID-инфицирования, госпитализаций и смертей.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, это свидетельствует о положительной динамике. Кроме того, за последние несколько дней уменьшилось количество занятых коек с кислородом, а выписки начали преобладать над госпитализациями.

"Это свидетельствует о том, что как страна мы уже прошли пик. Прогнозировано — у нас будет снижение. Но учитывая ситуацию в Европейском Союзе, в странах Европы, где большой рост, то большой риск, что может быть и повторная волна — которая сразу начнется", — говорит глава Минздрава.

Министр Виктор Ляшко о прогнозах эпидситуации и как проходит вакцинальная кампания

Ляшко еще раз подчеркнул, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни — стоит вакцинироваться от COVID-19.

Как сообщалось, в НАН прогнозируют до января 2022 года продлится спад показателей заболеваемости и уровня смертности. К концу этого года общее число умерших от COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч человек. К слову, в 2021 году 57 тысяч человек скончались из-за COVID-19.

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