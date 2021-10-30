Прошли тысячелетний путь цивилизации за десятки лет: Дмитрий Комаров покажет застенчивых аборигенов из Эквадора

В этот раз путешественник передал еще больше ценных и интересных кадров поездки.

Интервью с убийцами, которые еще 50 лет назад всаживали в людей копья, ночлег на берегу реки, где можно быть убитыми дикарями, укусы насекомых и много интересных героев, – это кадры, которые нам эксклюзивно передал главный путешественник страны – Дмитрий Комаров из Эквадора. Он сейчас еще там, через десятки часов лета отсюда. Все ли хорошо с Комаровым, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 29 октября.

Дима Комаров отправился в Эквадор и нашел там людей, прошедших тысячелетний путь цивилизации за десятки лет.

Несколько дней понадобилось, чтобы только добраться до аборигенов по реке. Однако даже жители джунглей заботятся о своем здоровье и проверили, насколько безопасен сам путешественник.

Путешествия Комарова никогда не проходят легко. Эквадорские путешествия исключением не стали. Часть группы потерялась и ночевать пришлось не доехав до места назначения среди дикой природы.

Еще и в местах, где могут быть агрессивные племена, обычно убивающие всех, кто попадает на их территорию.

На этот раз путешественник передал еще больше ценных и интересных кадров путешествия, потому что в команде теперь два оператора. К Александру Дмитриеву присоединился еще один Александр, Шилов.

Впервые за многолетний опыт съема племен Дмитрий встретил застенчивых героев.

Действительно интересные и непридуманные истории из лесов Амазонии можно будет увидеть уже 30 октября в 18.30 на канале 1+1. Сама же команда "Мира Наизнанку" до сих пор остается среди диких племен.

Но как бы это ни было сложно технически, ребята смогли передать вам часть своего увлекательного путешествия.

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