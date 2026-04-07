Прошлое Степана было тяжелым: история звездной рыси из Киевского зоопарка

Рысь Степан / © Киевский зоопарк

Любимец Киевского зоопарка — рысь Степан стал настоящей звездой соцсетей. Его фотографии на гамаке разошлись мемами, а пользователи называют его своим «тотемным животным». Однако за забавными формами скрывается история о жестоком обращении и длительной реабилитации.

В гостях у самой известной рыси страны побывала корреспондентка ТСН Наталья Ткачук.

Как рысь Степан живет в зоопарке

Степан встречает посетителей в своей коронной позе — на гамаке. Здесь он дремлет почти весь день, игнорируя внимание публики.

«Он обычно игнорирует всех. Лежит целый день там, где ему хочется. Иногда вот сходятся звезды и его можно очень красиво снять», — рассказывает Анастасия Калюжная, ведущий зоотехник зоопарка.

Почему Степан — «плюс-сайз»?

Степану 8 лет, и он весит 32 килограмма. При том, что обычный вес рыси — до 25 кг. Хотя он на 10% похудел за последний год, сбросить больше пока не удается. Директор зоопарка Кирилл Трантин объясняет: дело не только в аппетите.

«У него есть дисбаланс гормональный, и есть такое ощущение, что у него есть признаки диабета. Ну и плюс, он также кастрирован», — говорит Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Прошлое Степана было тяжелым. Зооволонтеры забрали его у частных владельцев, которые держали рысь в ресторанах как живую декорацию. Тесные клетки и неправильное питание подорвали здоровье животного. Теперь Степан уже полтора года находится на реабилитации.

Фитнес для рыси и козлята-аниматоры

Чтобы заставить Степана больше двигаться, зоотехники придумывают хитрости.

«Иногда приводим ему маленьких козлят, чтобы они погуляли у него в вольере, оставили свой запах, чтобы ему потом было интереснее ходит, обследовать вольер», — говорит Анастасия Калюжная.

Ветеринары напоминают: лишний вес у животных — это не только «мило», но и опасно.

Планы на лето

В зоопарке Степану уже готовят обновление: вскоре в вольере появятся фитнес-игрушки и собственный фонтан. Администрация уверена — с наступлением жары Степан еще немного «сбросит». А пока что он продолжает наслаждаться жизнью, напоминая всем нам: главное — любить себя в любой форме.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЖИЗНЬ самой известной рыси ОКАЗАЛАСЬ НЕ ТАКОЙ УТЕШНОЙ! В ЗООПАРКЕ РАССКАЗАЛИ, что пришлось ПЕРЕЖИТЬ