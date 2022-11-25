Украинский защитник, которого считали пропавшим безвести, записал видеообращение к жене и детям

Оккупанты, захватывающие в плен украинских военных, шантажируют их семьи. Заставляют фотографировать нужные им, россиянам, объекты, обещая освободить военных.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила волонтер и депутат городского совета Днепра Наталья Гончаренко, рассказывая о щемящей истории Анны Гейкало — жене одного из защитников. Недавно Гончаренко опубликовала видео об этой девушке, после чего история приобрела большой резонанс.

"24 февраля ее гражданский муж, Черкашин Игорь пошел на работу и оттуда отправился воевать, — рассказывает Гончаренко. — Затем, 2 марта он позвонил жене и сообщил, что их направили в Волноваху. 3 марта они пообщались еще раз, он попросил жену прислать номер своей банковской карты и добавил: "Неизвестно, что будет дальше". После этого связь оборвалась. В конце апреля военкомат выдал Анне справку, что Игорь пропал без вести на территории Донецкой области".

По словам Гончаренко, две недели назад Анна получила от неизвестных видео, на котором к ней обращается Игорь, сообщает, что он жив и находится в плену у россиян.

Мы разыскали Анну Гейкало и пообщались с ней. Она воспитывает четырех детей (младшей дочери – 1 год 11 месяцев), Анна с детьми живет на съемной квартире и вынуждена работать на трех работах.

"Мой муж — военный. С 2017 года был в отставке, — рассказывает Анна. — В начале марта этого года он сообщил мне, что находится в Волновахе. После этого связь оборвалась, и все. В конце апреля я получила справку из военкомата о том, что Игорь водитель-танкист, героически оборонялся и исчез. Дело в том, что танкистом он никогда не был. Правоохранители, к которым я обращалась, мне отвечали вопросом: «Вы хотите, чтобы мы поехали в Волноваху и принесли тело вашего мужа?"

По словам Анны, уже в октябре она получила от неизвестных видео, на котором к ней обращается ее муж и сообщает, что находится в плену.

"После этого я обратилась с соответствующим заявлением в СБУ. Сообщила, что мой муж жив и попросила принять меры по его освобождению. Это самое главное для меня, — говорит Анна. — Прошу, чтобы мужа внесли в списки на обмен. Мы все очень устали. Я работаю без выходных, свою маленькую дочь я почти не вижу полгода. Когда иду на работу – она спит, когда прихожу – она спит".

К этому Анна добавляет, что с банковской карты Игоря, после того, как он, якобы, пропал без вести, неизвестными были списаны все имеющиеся деньги.

"Даже те, которые он заработал на строительстве. Эти средства он просто не успел перевести мне. Мне же сообщили, что я для него – гражданская жена, почти никто…"

Как нам стало известно, оккупанты, приславшие Анне видео с Игорем, добавили к нему сообщение с требованием сфотографировать определенные инфраструктурные объекты.

"Анна рассказала об этом СБУ", — сообщила Наталья Гончаренко.

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