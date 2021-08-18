"Прошу прекращать этот фейк": Кулеба — об украинцах на военной базе в Кабуле

"Прошу прекращать этот фейк": Кулеба — об украинцах на военной базе в Кабуле

Близи Кабула на базе осталось 12 украинцев.

В Афганистане форуме украинских военнослужащих — есть только частные лица.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сказал миинстр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, речь идет о 12 частных лицах, что поехали в Афганистан работать.

"Нет в Афганистане военнослужащих Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии Украины. Это частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу: бывшие военные или бывшие летчики гражданской авиации. Но это не военнослужащие. Эту историю начали розкручуаты как очередную измену. Прошу прекращать этот фейк, что 12 украинских военнослужащих брошены на произвол судьбы", — подчеркнул глава МИД.

Все 12 человек, а это три группы, находятся на базе недалеко от столицы Кабула. "Поскольку это военный объект, талибы взяли его под свой контроль. Это не Вооруженные силы Украины, но это граждане Украины. Мы все равно им поможем", — говорит Кулеба.

Про Афганистан говорит весь мир: в студии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

МИД поддерживает с украинцами связь и прилагает все усилия, чтобы вернуть их домой, пообещал министр.

Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. Массово покинуть ее устремились тысячи афганцев. Страны мира начали вывозить с территории Афганистана своих граждан.

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