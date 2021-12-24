"Просил ее не сдаваться, потому что силы покидали": онколог, вытащивший школьницу из-под льда, рассказал о спасении

"Просил ее не сдаваться, потому что силы покидали": онколог, вытащивший школьницу из-под льда, рассказал о спасении

После уроков подружки пошли на пруд возле школы играть на льду в фигурное катание, и вдруг в пяти метрах от берега лед проломился.

В Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед и чуть не погибла. Пятиклассница местной школы вместе с друзьями после уроков развлекались на пруду — скользили по льду, вдруг на середине водоема лед провалился и девочка ушла под воду.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

После уроков подружки пошли на пруд возле школы играть на льду в фигурное катание, и вдруг в пяти метрах от берега лед проломился. Одна из девочек бросилась звать взрослых. На помощь прибежал услышавший крики мужчина. Свидетели сняли на видео момент спасения 10-летней крапивничанки. Обессиленный ребенок в воде и мужчина, который с помощью веревки пытается его вытащить, и это удается.

Ребенка укутают в теплые вещи и быстро уносят в школу неподалеку. Отсюда ее и увозит скорая. Сутки в реанимации и там состояние школьницы стабилизировали, отогрели и обследовали. Девушке очень повезло, что ее быстро вытащили из ледяной воды, но еще пару дней придется побыть в больнице.

«Слава Богу, все успели! Потому что обычно если это долго, то такие безвозвратные уже изменения идут и в таких случаях мы даже не можем нашими мерами вернуть сердечную деятельность», — говорит врач-анестезиолог Любовь Соколова.

Спаситель – главный врач местного онкологического центра Константин Яринич, он уже на работе. Говорит, что чувствует себя хорошо, потому что давно ныряет в прорубь. Рассказывает, даже не все помнит, потому что делал скорее рефлекторно.

«Я умолял ее только не останавливаться, потому что видел, что ее силы уже покидают. Она понемногу уже шептала, когда я к ней подполз. Ну, а дальше ее задача была ухватить веревку», — рассказывает Константин Яринич.

В Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед и чуть не погибла

Сейчас на месте, где чуть не случилась трагедия, спасатели проводят мастер-класс. Учат как вытащить провалившегося под лед человека, потому что на счету каждая секунда – за 15 минут в холодной воде останавливается сердце. «Достать на берег можно не только с помощью доски. Можно с помощью стремянки также используются палка, веревка, даже обычные санки», — рассказывают спасатели.

Если вы провалились под лед, а вокруг никого, единственный шанс выжить – выбираться самостоятельно. Главное опираться на лед не грудной клеткой, а ложиться на спину. «Выкатываетесь на лед и ползете. Испугался, пошел адреналин, запаниковал – все. Главное не паниковать, мы все все знаем, все умеем», – говорит спасатель.

Кроме того, во всех школах Кропивницкого со школьниками провели уроки посвященные безопасности на льду. А главное потому, что без взрослых на нее выходить не следует.

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