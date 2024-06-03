Просила спеть во время прощания: в Киеве провели в последний путь боевого медика Ирину Цыбух

В столице тысячи человек собрались на Майдане, чтобы попрощаться с парамедикиней Ириной Цыбух.

С первых дней войны она пошла в батальон "Госпитальеры". Спасла сотни жизней бойцов на передовой. Но свою, с грустью говорят друзья, не уберегла. В то же время, сама она знала - ежедневно рискует. Поэтому еще за год до смерти написала родным письмо, каким хочет видеть свое прощание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сотни людей и абсолютная тишина. Под стенами Михайловского собора военные, медики, волонтеры, родные и друзья Ирины Цыбух с позывным «Чека».

Когда враг пришел на украинскую землю забирать жизни - Ирина его спасала. Журналистка по профессии, в волонтерском медицинском батальоне «Госпитальеры» она стала парамедиком. Тысячи раз оказывалась на передовой, спасла сотню жизней, а свою, с болью говорят друзья, отдала. "Чека" погибла во время ротации на Харьковщине, в то время, когда там шли ожесточенные бои.

Прощание с Ириной Лук

К собору люди приходили в вышиванках или военной форме. Большинство - без цветов. Вместо них - донаты на ее батальон и Вооруженные силы. Это было одно из пожеланий Ирины. Еще за год до гибели она написала письма-пожелания брату и подругам, где описала, каким видит прощание.

"Она всегда так иронично говорила о смерти, что я думаю, она вообще ее не боялась. И я точно знаю, что она не хотела, чтобы мы плакали или провозглашали пафосные речи", - говорит Юлия.

В Киеве прощались с "Чекой"

От Михайловского люди двинулись к Майдану Независимости. Это было особое для Ирины место. Здесь она была во время Революции достоинства. Боролась, чтобы все герои Майдана и этой войны были увековечены.

В одном из последних постов в своих соцсетях «Чека» писала: гордится, что смогла прожить до 26. Планировала поездку в Швецию, а затем - отпуск с мамой. Но отпраздновать так и не смогла. 26 ей исполнилось позавчера.

"Она имела много планов, но все их отобрала Россия... в своем письме она пишет, чтобы сделать что-то - нужно иметь свободу. Но чтобы получить свободу следует иметь и другие ценности. Кто ты для себя есть, что такое личное счастье", - говорит Юрий Цыбух.

Несмотря на то, что Ирина просила не плакать - мало кто из присутствующих сдерживает слезы во время прощания. Друзья говорят, "Чека" предполагала, что так будет поэтому попросила на прощании петь.

Присутствующим раздали тексты 10 песен, которые обожала Ирина и как попросила сыграть на прощании свою подругу-бандуристку Марину. А еще на прощании звучит клятва украинского националиста.

Прощание с Ириной Лук

Ирина, рассказывает подруга Юлия, всегда была уверена – никто не имеет права стоять в стороне от борьбы: заменить военных на передовой, помогать им и делать все для победы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Песни вместо печали, донаты – вместо цветов! В Киеве попрощались с парамедикиней Ириной Цыбух

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