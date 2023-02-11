Просили пристрелить, чтобы не мучился: ветеринары полгода боролись за жизнь раненого пса Бургера

Мизерные шансы на жизнь, и, наконец, выздоровление — в Днепре более полугода спасали Бургера. Беспородная собачка попала под обстрел на Донетчине. Военные под постоянными атаками россиян оказывали четырехлапую помощь, пока капеллан не смог вывезти Бургера в Днепр. Сложные операции, с привлечением даже токарей, и наконец собачка восстановилась. Бургера забрал настоящий владелец — фермер из Донбасса, который был вынужден из-за вторжения оставить все, говорится в ТСН.

Что его пес выжил, несмотря на ад и страшные раны, Владимир не помнится от счастья. Они нашли его крошечным щенком полтора года назад под плитами, приютили и выкормили, назвали Бургером. "Был маленький, кругленький. Он даже из будки не мог вылезти. Он выкручивался, как колобочек, как бургер маленький бегал”, — вспоминает владелец собаки, которую увидел впервые с апреля, когда был вынужден бросить.

Он пытался забрать пса с собой, когда из-за обстрелов россиян весной на Донбассе стало совсем невыносимо, но малыш спрятался. Вернуться за Бургером Владимир уже не смог. "Ждать было нельзя, нужно было быстренько. Забрал и давай уезжать, там долго постоишь — что-то отсюда прилетает. Раз из танка били вслед. Второй раз – минометами крылы. Третьего, говорю, не получится, вернутся”, — рассказывает Владимир.

Песик прибился к нашим военным, которым помогал Владимир, но в июле по его двору россияне снова ударили. Военные увидели кровь, начали разбирать завалы и искать раненых и нашли пострадавшего — четырехлапого Бургера.

Раны были настолько тяжелыми, что шансов выжить, еще и под обстрелами, были мизерные, говорит военный Андрей, но, несмотря ни на что, решили спасать собачку. "Такое было тяжелое ранение, переломанные челюсти, язык пробит. Те, кто были рядом со мной, говорили, не мучайся сам, не мучай животное, добей его – так будет лучше. Я сказал: нет, я дам ему шанс. И это один шанс из тысячи. Он сработал. Для меня это просто невероятно”, — рассказывает военный-спаситель Бургера.

Неравнодушные дали переноску, военный капеллан повез Бургера в Днепр, где уже ждали ветеринары. “Раны были страшными и наши врачи с таким не сталкивались до этого момента, поэтому было все сложно, все впервые. Военные приезжали, его навещали. Такое счастье было – он их узнал. Конечно, мы должны были вернуть его, поставить на лапы”, — говорят волонтеры.

С десяток сложных операций. Токари по заказу сделали аппарат наружной фиксации, чтобы собрать кости. Более полугода лечения и наконец-то выздоровления. “Он ест и сухой корм, и паштеты, и каши, и баранки, и кусочки мяса, он отлично ест. Культурно вел себя, не кусался. Стойка переносила. Военный”, — смеется ветеринар Татьяна.

Две с половиной тысячи эвакуированных животных с начала полномасштабного вторжения уже принял днепровский "Зооконтроль". Их лечат и кормят не только за бюджетные средства, помогают неравнодушные из Украины и всего мира. "Мы находим для этих животных хозяев, но эти хозяева пишут нам расписки, что если найдется владелец этого животного, если он действительно сможет подтвердить, что это его животное, то он будет обязан вернуть это животное", — говорит заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Наконец с семьей, но не в родной дом — Бургер в новом сине-желтом ошейнике идет к их временному пристанище на Днепропетровщине. "Верим, что будет победа. Бургер еще какого-нибудь орка покусает”, — смеется хозяин.

Они уверены: в свою родную деревню в Донецкой области обязательно вернутся, поблагодарят защитников и отстроят разрушенный дом. Говорят, Бургер будет напоминать, что даже скудный шанс может стать победным.

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