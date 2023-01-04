Прославившийся фразой "не психуй" Назар и дальше делится успокаивающей мудростью и мечтает о встрече с папой

Около 16 миллионов просмотров и тысячи комментариев - видео, где 4-летний мальчик из Волыни рассыпал муку, а затем успокаивал маму, уже известной фразой "Не психуй", до сих пор покоряет Интернет, говориться в ТСН.

Звезда “ТикТока" – четырехлетний Назар – за 4 месяца изменил только прическу. Сейчас идет подготовка к праздникам и у него дома, чтобы процесс проходил гладко совет от Назара один. "Главное — не психовать", — советует мальчик.

Эта фирменная фраза несколько месяцев назад сделала мальчика известным по всей стране. Сеть заполонили сотни мемов, а малыша называли не иначе как вторым Арестовичем, который тоже умеет успокаивать. "Ведь такие слова сказал, что они в любом случае становятся нужными", — убеждена мама Назара Ольга.

Сам Назар о том, что он так популярен в виртуальном мире и не догадывается. А вот в родном селе жизнь мальчика изрядно изменилась, теперь даже здороваются с ним по-другому. “Привет тиктокер. Дают сюрпризы мне и вкусности”, — рассказывает ребенок.

“Приятно ходить с ним по улицам. Его все узнают, здороваются”, — говорит мама.

Известное видео семья снимала для папы Назарчика, который уже полгода как на фронте. Мальчик его не видел уже четыре месяца и очень соскучился. Так что в этом году с мамой и братиком они загадывают одно желание на всех. Назарко надеется, что уже в следующем году все праздники будут отмечать целой семьей. “Окончится война, когда папа приедет и мы будем сильнейшими и увидим папу. Желаю победы, не психируйте, не плакайте”, – советует Назарко.

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