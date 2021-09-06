Проследил за жертвой и бежал на ее авто: в Житомире задержали убийцу матери и ребенка

Проследил за жертвой и бежал на ее авто: в Житомире задержали убийцу матери и ребенка

Спецназовцы окружили подозреваемого и задержали его, в преступлении он сознался.

В Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве и поджоге квартире. Следователи говорят, что он совершил пожар, чтобы скрыть расправу над семьей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Пожар в одной из квартир заметили соседи и вызвали спасателей. Те начали тушить огонь и в квартире нашли мертвыми женщину 36-лет, и ее 13-летнюю дочь.

«Я позвонила, мне никто не отвечает. Через 10 минут мне перезвонили следователь и говорит, что случилась убийство. Они доверчивы, может если бы не такие доверчивые, то такого и не случилось бы», — говорит знакомая погибших Елена Грабчук.

Сначала спасатели думали, что обе погибли от огня. Но потом оказалось: это не так. В полиции сразу заявили, скорее всего, пожар устроили, чтобы замаскировать убийство.

«Он поджег вещи и разгорелось. Они уже были мертвы, а на телах — ножевые ранения. На место пожара вызвали полицию», — сообщили в полиции.

Главным мотивом преступления назвали ограбления, ведь из дома исчезли все деньги и ювелирные изделия. Как выяснилось, женщина в тот вечер отдыхала в кафе с друзьями. Вернулась поздно вечером домой и не закрыла входную дверь. Именно так, по версии следствия, преступник и попал в квартиру.

Новости Украины: в Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве

«Он понимал, что женщина сама дома, он ее отслеживал самого кафе, готовился к преступлению. Гражданки пытались совершить сопротивление, но он ножом, который был в квартире нанес значительное количество ножевых ранений», — сообщил и.о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор.

А убежал нападающий на автомобиле убитой женщины. Ее по камерам наблюдения зафиксировали аж в Ружинском районе. И уже там спецназовцы окружили подозреваемого и задержали его. В преступлении он сознался. Со своими жертвами до этого знаком не был.

Мужчине 22 года, он женат. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сегодня ему выбирать меру пресечения. Грозит ему пожизненное заключение.

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