"Прослушки" в кабинете Залужного и его помощника: все, что известно о деле

В воскресенье вечером, 17 декабря, появилась информация, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Впоследствии это подтвердили и в Службе безопасности.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно об этом деле.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Выпуск новостей 22:00 за 17 декабря: кабинет Залужного ПРОСЛУШИВАЛИ?!

"Прослушку" нашли в одном из кабинетов

Устройства для считывания информации были обнаружены во время подготовки одного из кабинетов к работе Валерия Залужного.

Как писали СМИ, они изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

СБУ подтвердила инцидент и рассказала подробности

Позже вечером 17 декабря Служба безопасности Украины подтвердила информацию о "прослушке" в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и открыла уголовное производство.

Как пояснили правоохранители, техника была обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

Устройство нашли на командном пункте и в кабинете помощника Залужного

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники уточнил, что прослушивающее устройство у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили на командном пункте.

"Под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется главнокомандующий ВСУ Залужный, во время подготовки к перемещению на новое местоположение был обнаружен микрофон прослушивающего устройства. Микрофон самодельного производства. На данный момент не обнаружен канал связи и устройство для записи и хранения информации. После обнаружения микрофона был проведен осмотр и в других помещениях штаба", — рассказал он.

Кроме того, по данным источников, микрофон был обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева.

Как утверждает журналист, весь персонал, имевший доступ в кабинеты штаба, проходит полиграф.

Служба безопасности проводит следственные действия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Самые желанные секреты для России. Что хотели узнать у Залужного и ЧЕМ?

Читайте также ведущие новости дня: