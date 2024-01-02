"Проснись, Европа!": как Запад отреагировал на массированный ракетный удар РФ по Украине

Во вторник, 2 января, Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине. В эпицентре атаки оказались Киев и Харьков. Западные политики осудили российскую агрессию против мирного населения и призвали союзников увеличить поддержку Киева.

Как Запад отреагировал на очередной террористический акт россиян — читайте на ТСН.ua.

Также читайте РФ выработала комбинированную тактику атак по Украине: эксперт сделал разбор полетов

Посол США призвала поддерживать Украину, чтобы "остановить Путина"

Посол США Бриджит Бринк утром прокомментировала массированную ракетную атаку по Киеву. Дипломат отметила важность поддержки Украины.

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода. Сегодня утром в Киеве раздавались громкие взрывы", — говорится в ее сообщении на странице X.

Дипломат подчеркнула, что очень важно поддержать Украину сейчас, "чтобы остановить Путина".

Добавим, что обломки российских ракет во время атаки упали вблизи посольства США в Киеве.

Атака на Киев 2 января 2024

Евродепутат призвал западных политиков "проснуться" и усилить помощь

Член Европейского парламента от Бельгии и экспремьер этой страны Ги Вергофстадт назвал атаку россиян "жестоким нападением" и призвал страны ЕС увеличить военную и финансовую поддержку Украины.

"Киев под жестоким ударом! 99 ракет, выпущенных Россией по гражданскому населению. У ЕС нет другой альтернативы, кроме как усилить поддержку Украины сейчас. Военно, финансово. Путин воюет с европейским образом жизни, который защищает Украина. Проснись, Европа!", — призвал он и прикрепил фото пожара в одном из киевских домов.

Также читайте Утренняя атака на Киев: обломки ракет упали в районе посольства США

"РФ будет привлечен к ответственности" — посол ЕС Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что РФ будет привлечена к ответственности за "жестокие атаки" по Украине.

"Сегодня Украина стала жертвой очередной жестокой атаки РФ. Столица Киев, Харьков обстреляны российскими ракетами и беспилотниками. Раненые и убитые гражданские, разрушенная инфраструктура. Украина сейчас нуждается в дополнительной поддержке, чтобы спасти жизнь. РФ будет привлечена к ответственности", — говорится в ее сообщении.

Великобритания обещает в дальнейшем поддерживать Украину

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис прокомментировал массированную ракетную атаку РФ и заверил, что его страна будет в дальнейшем поддерживать Киев в ее борьбе за "свою землю и свободу".

"Россияне принесли Украине больше смертей и разрушений в этот праздничный сезон, нанеся еще один массовый ракетный удар по мирным жителям сегодня утром. Когда они поймут, что это лишь усиливает решимость украинцев защищать свою землю и свободу? Великобритания поддерживает Украину", — написал дипломат на страницы в X.

Президент Литвы Науседа призвал немедленно предоставить Украине больше ПВО

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя очередную атаку кафиров, призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО, поскольку "терроризм Кремля продолжается".

"Сегодня киевляне снова начали свое утро с авиаударов России по их домам. Гибель гражданского населения, разрушение и терроризм Кремля продолжается. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы противовоздушной обороны для Украины немедленно!" – написал Науседа.

"Новогодние празднования закончились" — президент Латвии призвал "Запад действовать немедленно"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к западным политикам и призвал их "немедленно действовать" на фоне российской атаки. В частности, он попросил увеличить помощь Украине.

"Очередная серия жестоких авиаударов России по Киеву сегодня утром, жертвами российского терроризма снова стали невинные мирные жители. Украинская ПВО работает хорошо, но Украина должна получить больше помощи. Новогодние празднования закончились - и Запад должен настроиться серьезно и действовать сейчас", — говорится в сообщения.

Атака на Киев 2 января 2024 / Фото: Associated Press

В МИД Чехии Россию обвинили в "лицемерии"

В Министерстве иностранных дел Чехии отреагировали на массированный удар россиян по мирному населению Украины и обвинили Россию в "лицемерии".

"Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские цели в Украине и убивает невиновных", — сказал глава ведомства Ян Липовский.

Он заверил, что Запад не устанет и не откажется от защищающей Европу Украины.

" Хотит, чтобы мы устали от войны и отказались от украинцев. Но этого не произойдет. Ни в этом году, ни никогда", — написал он на странице X.

Также читайте Мощный удар РФ по Украине: Шмыгаль назвал главные цели атаки

Молдова "твердо стоит на стороне Украины"

Президент Молдовы Мая Санду подчеркнула, что очень важно, чтобы международная поддержка Украины была непрерывной, и заверила, что ее государство "твердо стоит на стороне Украины".

"С началом 2024 года продолжаются жестокие атаки России на украинские города, что приводит к гибели и разрушениям. Молдова решительно осуждает эту агрессию и твердо стоит на стороне Украины. Неизменная международная поддержка крайне важна для того, чтобы украинцы могли защитить свой суверен", - говорится в заявлении.

Ракетные удары РФ являются "военными преступлениями" — генсек Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич называет ракетные удары РФ "военными преступлениями" и назвала это "серьезным нарушением международного права".

"Непрекращающиеся нападения России на Украину неприемлемы. Умышленные нападения на гражданских лиц или гражданские объекты являются военными преступлениями и серьезными нарушениями международного права", — написала она на странице в X.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть вероятность пуска "Калибров"! Игнат о массированной ракетной атаке 2 января

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.