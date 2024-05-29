"Проснулась полупарализованной": в Украине из-за войны распространяется опасная болезнь

Болезнь, которая в мире первой среди причин инвалидности самых молодых, сейчас прогрессирует в Украине из-за войны. Из первопричин развития рассеянного склероза — стресс.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Светланы Березовской.

Переселенку из Мариуполя парализовало

38-летней Виктории из Мариуполя медики сказали, что жить ей осталось две недели - в мозге опухоль. Это уже был второй диагноз за месяц, после опровергнутого энцифалита.

Женщина выжила в оккупации в Мариуполе, под обстрелами едва удалось с маленьким сыном уехать в апреле 2022 года. О том аду женщина до сих пор предпочитает не говорить.

Муж вспоминает, как рядом прилетали ракеты, а они с ребенком жили в подвале месяц, впоследствии решили прорываться. Однажды в Киеве, где они начали жизнь заново, утром женщина проснулась полупарализованной.

"Где-то через год забрали меня в больницу с подозрением на инсульт. Я не могла разговаривать. У меня была онемела левая часть тела", - говорит Виктория.

Виктория

С тех пор начались поиски точного диагноза и предварительный онкодиагноз, после которого услышали - что это рассеянный склероз.

Рассеянный склероз болезнь, поражающая нервную систему человека. Нарушается координация тела, которая часто приводит к инвалидности. Одной из основных причин его возникновения врачи называют стресс.

Сейчас женщина проходит лечение и ей легче, но болезнь отменила все ее планы.

В Украине растет количество больных рассеянным склерозом

«В Украине во время военного положения количество пациентов с рассеянным склерозом, к сожалению, увеличивается. Если по состоянию на октябрь 2023 года мы получили цифру внесенных пациентов в Украине 28 с половиной тысяч, то уже по состоянию на апрель их количество увеличилось почти на тысячу пациентов", - говорит врач.

Военные болеют рассеянным склерозом

Лечение дорогостоящее и почти недоступное для самостоятельных закупок. Начинается стоимость одного препарата от 50 тысяч гривен. Их заказывает государство и выдают пациентам бесплатно по рецепту врача. Однако даже в Киеве существует очередь на получение лекарств, как это было у бойца Игната.

Игнат

"Я полгода ждал просто, чтобы получить лекарство. Не купишь. Не за какие деньги", — говорит военный.

Игнату на позывной "Малой" 37 лет, Сам из Донбасса. Воюет уже 10 лет. Однако 2022 год почувствовал, как онемело пол тела и он не смог ходить.

У подполковника Сергей, который служит в терробороне, недуг проявился после боевого дежурства в окопах на морозе. Сергей 48 лет, он профессиональный военный, говорит о таком недуге впервые только когда сам заболел.

Сейчас военный Сергей учится заново ходить с тросточкой, хотя понимает вернуться на службу пока не сможет.

Сергей

Остановить прогресс болезни можно к определенному моменту необратимых изменений. Поэтому врачи советуют при онемении частей тела и слабости, которая длится долго обращаться к врачу.

В Украине средний возраст больных 20-30 лет. Рассеянный склероз, не излечивающийся полностью, но корректирующий напоминают медики.

Больница

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