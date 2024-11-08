"Проснулся весь в крови": жители Харькова рассказали о российской бомбардировке ФАБами

Оккупанты снова ударили по жилым домам в Харькове.

Россияне обстреляли два района Харькова авиабомбами. Удары были зафиксированы на центральной площади Свободы, возле детского магазина и в жилой многоэтажке. В доме обрушились несколько этажей. Из заблокированных квартир спасатели эвакуировали десятки человек.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Оккупанты ударили по жилой 12-этажке. Квартира на втором этаже этой ночью стала целью для бомбы.

81-летняя пани Неля осталась без дома. С порезами женщину забрали в больницу. Впрочем, на утро она едва уговорила медиков отпустить ее домой, ведь надо же собрать хоть какие-то вещи.

"Они не пускали меня. А я говорю: мне срочно надо, у меня животные по этажам бегают. Там все записываются, а я останусь без ничего. Я не могу говорю оставаться, я лучше умру. А они: ну ладно, с горем пополам согласились", — говорит пани Неля.

Пани Неля

Люди строятся в очередь, чтобы под сопровождением спасателей попасть в свои квартиры. С перемотанной головой ждет и 23-летний Владислав. Его квартира устояла. Но под ним уже бездна.

"Проснулся в крови, рядом девушка – говорит, вставай, прилет", – вспоминает Владислав.

Из задымленных и разрушенных квартир спасатели и полицейские эвакуировали 3 десятка человек. Спасли из заблокированного дома и госпожу Лилию. Женщина всю ночь просидела у своего дома. Теперь ждет, когда коммунальщики позакрывают окна в ее квартире.

В общей сложности с ранениями к медикам обратились 25 человек из этого дома. Среди пострадавших – 4-месячный младенец. У большинства легкие повреждения. И это как настоящее чудо, говорят спасатели, учитывая масштаб разрушений.

Последствия обстрела Харькова

Спасатели демонтировали аварийные плиты, укрепляют аварийные участки дома и разбирают завалы. Среди строительного мусора нашли личные вещи людей. Возле руин лежит икона, фотографии и бытовая техника. А стражи порядка тем временем изъяли с места удара обломки вражеского боеприпаса.

"Предварительно враг для обстрела использовал авиационный боеприпас, а именно ФАБ из УМПК. Запуск был осуществлен из населенного пункта Строитель Белгородской области с самолета Су-34", — говорит спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Оккупанты ударили ФАБом по жилому дому

Россияне запустили в город 3 бомбы. Другие попадания пришлись на центр города. Еще раз выбило окна у здания Госпрома. Разрушения испытали и детский магазин, входы к станции метро и сухой фонтан на площади Свободы.

Удары россиян по Украине! Много раненых! Одессу и Харьков атакуют ежедневно!

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