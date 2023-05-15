Проспал мобилизацию и получил три года тюрьмы: во Львове осудили креативного уклониста

32-летний львовянин сам приходил в военкомат, но в самый ответственный момент проспал и теперь несет наказание.

Среди тех, кого в Украине судят за уклонение в рамках мобилизации, впервые появился случай, когда обвиняемый заявил, что просто проспал визит в военкомат.

Во Львове недавно был приговорен к трем годам лишения свободы местный житель, который именно проспал мобилизацию.

О таком нестандартном случае сообщается в опубликованном приговоре на сайте Единого реестра судебных решений.

Как отмечено в документе, дело рассматривал Шевченковский районный суд Львова.

Пригоден, но любит спать

Об обвиняемом суд сообщил следующее: "26 сентября 2022 года прошел военно-медицинскую комиссию, согласно которой был признан годным к военной службе во время мобилизации на особый период".

Согласно опубликованной информации, мужчина под личную подпись получил повестку, но ни в назначенное время, ни в дальнейшем не прибыл к месту призыва. Суд квалифицировал его действия как уклонение от мобилизации, но обвиняемый отрицает свою виновность.

Суду он объяснил, что он на самом деле не уклонялся.

"Допрошенный в судебном заседании обвиняемый отрицал свою виновность в совершении данного уголовного правонарушения и объяснил, что он не уклонялся от призыва по мобилизации, без уважительных причин, а пройдя военно-медицинскую комиссию готов был прибыть к месту призыва, однако в день отправки на мобилизацию проспал и вовремя не прибыл к месту назначения. На следующий день и все остальные дни не прибыл в РТЦК, поскольку не имел возможности появиться в связи с тем, что у него больные родители. В настоящее время готов к призыву на военную службу", — сообщается в приговоре.

В приговоре судья так и отметил, что мужчина проспал. Скриншот из Единого реестра судебных решений.

Дали срок для исправления

В свою очередь, допрошенный в судебном заседании заместитель военного комиссара сообщил, что обвиняемый не только не явился по вызову, но и не отвечал на телефонные звонки.

В итоге суд назначил военнообязанному наказание в виде 3 лет лишения свободы, но с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, как отмечается в документе, до вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под домашним арестом.

Как мы выяснили из собственных источников в правоохранительных органах, в этом деле есть еще один нюанс. По данным правоохранителей, в свое время этот обвиняемый сам приходил в военкомат, но впоследствии его планы, видимо, несколько изменились.

"Об этом обвиняемом известно, что ему 32 года, он львовянин», — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер областной прокуратуры Адриана Дмитренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что именно должны проверять во время медобследования призывника.

Читайте также: