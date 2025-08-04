"Прости нас, прости": в Киеве попрощались с 6-летним Матвейчиком, которого убили россияне

Матвей Марченко / © ТСН

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В Киевской области простились с шестилетним Матвейчиком, которого убила российская ракета. Матвей Марченко стал одной из жертв российского удара по жилому дому столицы в ночь на 31 июля.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Наталии Ткачук.

На экране QR-код, по которому можно найти реквизиты для помощи семье погибшего Матвейчика.

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Матвей Марченко / © ТСН

С цветами и игрушками у маленького гроба десятки людей: родственники, друзья, знакомые и незнакомые. Обессиленные от боли потери, с полными слез глазами родители прощаются со своим 6-летним сыном — Матвейчиком, убитым российской ракетой.

«Прости нас, прости», — говорят родители у гроба.

Жизнь Матвея Марченко оборвалась из-за ракетного удара россиян по жилому дому столицы в ночь на 31 июля. Квартира Марченко расположена на 6-м этаже. Это была вторая атака на столицу за ночь, и ее, вероятно, семья не услышала, предполагают знакомые. Дети спали в своих кроватях. В результате удара взрывной волной в детской комнате снесло стену. Ее обломками 6-летнего Матвея прижало к постели. Родители и соседи пытались поднять плиту своими силами, но им это не удалось.

Спасателям удалось вытащить Матвея из-под завалов разрушенного подъезда без сознания, но еще живым. Больше часа медики пытались реанимировать мальчика, однако от полученных травм сердце Матвейчика остановилось.

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6-летний Матвейчик был самым младшим ребенком в семье Марченко. В момент удара в квартире мальчик находился вместе с родителями и старшим 8-летним братом — Михаилом. В ту страшную ночь им удалось выжить.

Самый старший брат Матвейчика — 12-летний Лев в момент удара находился в летнем детском лагере в другом городе.

«Брат Лева, которому 12 лет, таскал его везде за собой, и Матвея все знали, с Матвеем все общались, и Матвей постоянно делал что-то веселое и хорошее, как-то шутил, по-детски, но всем хотелось его постоянно обнимать. Он просто душа», — говорит тренер погибшего Матвея Игорь Ефименко.

Игорь Ефименко — тренер Матвея по карате. Фото, разлетевшееся в медиа, рассказывает тренер, было сделано в мае этого года в один из самых счастливых для Матвейчика дней — в тот день на соревнованиях мальчик завоевал золотую медаль.

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«Это очень усердный ребенок, который не выглядит на свои 6 лет, который в голове думает гораздо старше. Это не ребенок, а золото было. Со всеми дружил, не было конфликтов. Со всеми он играл постоянно. До тренировки, после, но на тренировке он был максимально сосредоточен», — говорит Игорь Ефименко.

Матвейчик занимался плаванием, а в последние полтора года вместе со своими старшими братиками посещал один из столичных клубов каратэ. Несмотря на свой юный возраст, рассказывает тренер, он был целеустремленным и серьезно относился к тренировкам. В свои шесть лет маленький каратист уже завоевал около шести медалей и мечтал стать чемпионом.

Родители Матвейчика говорить о случившемся пока не в состоянии. В квартире, где жила семья, жить невозможно, говорит тренер. Так что спортивный клуб, в котором тренировался Матвей, собирает для них деньги на новое жилье.

Похоронили Матвейчика в родном селе папы на Киевщине. Всего в результате ракетной атаки на столицу 31 июля погиб 31 человек, пятеро из них — это дети. Самому младшему было всего 2 года.

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Напомним, в Киеве 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.

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