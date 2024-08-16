"Простите бабушка, я имею контузию": новые жуткие подробности расстрела людей на Тернопольщине

Люди говорят, что не могли этого ожидать от подозреваемого.

В селе Доброводы Тернопольской области мужчина в военной форме открыл огонь по местным жителям. По словам очевидцев, он стрелял хаотично. Люди стали убегать, но жертв избежать не удалось. Два человека погибли, четверо получили ранения.

Что могло привести к трагедии – узнавала корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

11-летний Павел был свидетелем убийства матери и другой женщины

На кадрах, опубликованных полицией, видно, что нападающий направляется в центр села, где люди отмечали храмовый праздник.

Впоследствии он стал хаотично стрелять. 11-летний Павел был на западе с мамой, вот что он рассказывает.

"Мы с мамой шли к тем аттракционам и слышим какие-то бабы. Мы разворачиваемся, чтобы идти по другой улочке. И мужчина стреляет в маму, потом в цюцю (тетю — ред.) и хочет еще в меня стрельнуть, так я присел и он не попал", – говорит сын погибшей Павел Мальшевский

Павел Мальшевский.

Мальчик побежал на помощь. Но когда люди услышали выстрелы – стали панически разбегаться в поисках укрытия.

Нападающий жил у 78-летней женщины

"Он шел сверху, объясняю вам. Потом шла та женщина, что он на квартире у нее жил. Он тут ее ввалил. Она лежала. И ту женщину убил с ребенком, мальчик шел. Бегал по улице и говорил, дяде, дяде, маме застрелили. Никто не шел спасать, потому что боялись", — говорит местная жительница Мария Потиенко.

Мария Потиенко.

После первых выстрелов нападавший не остановился и продолжил путь через село, снова и снова открывая огонь, говорят местные. По вызову сразу приехали правоохранители, военные и медики.

Что известно о пострадавших

Врачи скорой стали помогать 6 раненым: 2 женщин, которым было 78 и 41 лет спасти не удалось. Еще двое пострадавших уже прооперированы.

"Одна тяжелая, которая прооперирована, находится в реанимации, второй вчера прооперирован, в соматическом отделении. Тяжелое состояние в реанимации и среднее того, что в соматическом отделении", — говорит заместитель главного врача Тернопольской областной клинической больницы Виктор Запорожец.

Что известно о подозреваемом

Нападавшего удалось задержать через сорок минут после стрельбы. Поймали на окраине села, в двух километрах от места трагедии. Он был вооружен.

"Подозреваемый 1979 года рождения. Он действительно является одним из военнослужащих одной воинской части, которая дислоцируется в Тернопольской области. Он принимал участие в боевых действиях, вернулся с передовой. Следствием будет исследовано почему именно это лицо именно в этот момент было там с оружием", — говорит руководитель ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

45-летний стрелок был мобилизован из Житомирской области. После ранения служил в тылу. Среди основных версий стрельбы – социально-бытовая и состояние здоровья нападающего.

Военные психологи говорят, вернувшиеся с фронта бойцы часто страдают посттравматическим стрессовым расстройством.

Удобрения

Люди говорят, что не могли такого ожидать от подозреваемого

Улицы села сейчас почти пустые. Жители в шоке. Говорят, нападавшего знали и совсем не могли ожидать, что он будет расстреливать людей.

"Он был очень умный мужчина, никогда бы никто не подумал на него. Я шла по дороге с ним всегда поздоровалась — добрый день — добрый день. Ту женщину, которую он застрелил, сказал — извините бабку, я имею контузию", — говорит местная жительница Мария Потиенко.

Павел, который из-за этой стрельбы потерял маму, теперь сирота, его отец умер несколько лет назад. У парня есть только пожилая немощная бабушка и старший брат.

"Я хочу, чтобы мой старший брат взял надо мной опекунство, мой брат учится в педагогическом университете на учителя географии. Остались сами и мы будем очень благодарны, если нам кто-то поможет финансово", — говорит 11-летний Павел.

Прощание с погибшими в селе состоится в ближайшие дни. Дело расследуют как умышленное убийство. Нападающий под стражей ему грозит пожизненное заключение.

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