"Простите, я вас вывел на российские позиции": военный шокировал историей, как попал в плен

Максим Буткевич — правозащитник, в прошлом известный журналист, уже месяц, как вернулся из более чем двухлетнего российского плена.

В интервью ведущей ТСН Маричке Падалко он шокировал историей, как попал в плен.

По его словам, это произошло недалеко от села Мирная Долина Луганской области летом 2022 года. Военные получили боевое распоряжение туда выдвинуться на усиление уже находившихся там сил.

“Помню эту мысль, что ехать в село с названием Мирная Долина на войну это такая себе идея… Мы выдвинулись на наблюдательный пункт по приказу – я и половина моего взвода. Остальных должны были довести позже. Нам должны были доставить дополнительно воду, которой у нас уже не было и боекомплект, то есть патроны. А мы должны наблюдать, не проходит ли техника противника и докладывать об этом. Очень известный многим ребятам, особенно в плену, приказ наблюдать и докладывать. Это было оно. Не вступать в контакт без приказа, то есть не начинать сражение. Если будет приказ отойти — отходить, но бой без приказа не начинать”, — рассказал военный.

Он вспоминает, что через полчаса после того, как они туда вышли, исчезла связь. Мобильной связи и "Старлинка" у военных не было, потому что он сгорел вместе с машинами, накрытыми минометным огнем.

“У нас были рации, как раз выданные тем подразделением, на усиление которого мы были отправлены. С радиосвязью тогда все было плохо, честно скажу. Сидя в Луганском СИЗО, мы обсуждали, что пошло не так, что можно было сделать иначе. Пришли к выводу, что нам нужна была связь, минимальный контроль воздуха, то есть БПЛА, и нам нужна была координация с артиллерией. У нас не было координации с артой, у нас не было БПЛА, у нас не было связи. Что могло пойти не так, как говорится… Рации против РЭБа оказались бессильны. Мы наблюдали – докладывать не могли. Другие подразделения не вывели, воду не доставили, а на следующее утро в соседние лесополосы зашло большое количество техники, людей, и мы не сразу их идентифицировали. Но потом стало ясно, что это россияне. Ну и согласно приказу и по соображениям здравого смысла надо было отходить. Тем более, что мы были без воды уже больше половины суток", — рассказал Максим Буткевич.

Военных на тот момент было девять — Буткевич и восемь его подчиненных со взвода. Тогда с ними вышел на связь один из бойцов подразделения, на усиление которого они прибыли. Это был первый человек, появившийся в эфире.

“Сказал, что мы в окружении, но кольцо еще не закрыто и мы можем выйти. Что рация заработала удивило, но это было радостное удивление, потому что мы до этого не понимали, почему никого нет на связи. У нас были самые плохие опасения, что это работал РЭБ. А я подумал, что они захватили уже наши позиции и РЭБ отключили. Так он смог с нами выйти на связь. И все — если мы будем идти по ориентирам, которые он нам даст, мы выйдем к нему и вместе выйдем из окружения. Это был марш бросок, достаточно изнурительный из-за сложности рельефа. А в результате, когда мы вышли уже на точку, где мы должны были с ним встретиться в нескольких десятках метров от этой полосы, он нас остановил по рации и сказал, что ребята, извините, но я со вчерашнего вечера в плену, если вы не сложите сейчас оружие вас уничтожат, потому что я вас вывел на российские позиции. И действительно, из лесополосы выдвинулись люди, держа нас на прицеле, показывая, что они там. А мы стояли посреди чистого поля. Так мы попали в плен”, – рассказал военный.

По словам Максима Буткевича, россияне подошли к ним, держа на прицеле. Их было очень много.

"Весь район уже кишел просто российскими войсками, техникой. Все это произошло, пока мы были на своем наблюдательном посту в другой стороне. Разоружили, связали руки за спиной, поставили на колени. Все как обычно происходит, но жестокого обращения не было. Была базовая мародерка. У всех, у кого что там было ценное, мелочи забрали. Ну, плюс деньги и документы. Но дали напиться. Это было важно, потому что мы уже были сутки без воды. Действительно, это было тяжело для здоровья. И потом посадили на броню и повезли дальше", – рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: БУТКЕВИЧ: УКРАИНЦЕВ НЕ ГОТОВЯТ К ПЛЕНУ. ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? Большое интервью

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