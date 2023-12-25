"Просто хотелось домой": Богдан Ермохин рассказал, как жил в РФ после депортации из Мариуполя и что планирует делать в будущем

Украинскому подростку исполнилось 18 лет, ему недавно вручили повестку в российский военкомат, а сам он стал известен на весь мир.

Это история подростка-сироты, который остался один в Мариуполе. Его принудительно вывезли в Россию. Один из десятков тысяч украинских детей, которые не могли вернуться, и тот, кто мечтал увидеть своих похитителей на скамье подсудимых в Гааге.

Как вернуть детей и как научиться жить в Украине с нуля, об этом Богдан Ермохин рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Жизнь в Мариуполе: до и после

- Кто ты?

-Я Ермохин Богдан, мне 18 лет. Я из города Мариуполь. О себе расскажу, что я очень справедлив, ненавижу ложь в людях и всегда правду.

- Сколько тебе было лет, когда началась война?

— В 2014 году мне было 8 лет.

- Ты помнишь, как война началась именно в Мариуполе?

– Я помню только, что были солдаты. Я еще не понимал, кто это. Но русские знамена уже были у нас.

- А был тогда страх войны?

— Страх войны, конечно, не был. Я остался один на один. У меня родители уже скончались. Меня тогда еще никуда не засунули, скажем так.

- А когда умерли твои родители?

-Я не помню. Раньше мне еще не было 8.

– Ты не помнишь родителей?

— Никак не могу вспомнить, даже как они выглядят.

- Ты всю жизнь прожил в Мариуполе?

-В Мариуполе я прожил все 16 лет до полномасштабного вторжения.

-Каким был Мариуполь до полномасштабного вторжения?

-Как сказать... Я считал самым красивым городом в мире, потому что у нас только начали дороги ремонтировать, парки строить новые. Только привели красоту и здесь война…

- Какое место в Мариуполе было твоим любимым?

-Драмтеатр.

Драмтеатр в Мариуполе после прихода России

— Чем ты занимался до 24 февраля 2022 года?

— Учился в 99-м училище, занимался музыкой. Спокойно жил, ничего подобного.

— Кем ты должен быть после училища?

— У нас практика шла на завод имени Ильича, но я бы не пошел работать на завод. Я не знаю, возможно, в СТО бы каком-нибудь работал, может открыл бы свое.

- Расскажи о музыке. Какую музыку ты любишь и делаешь?

— Я люблю всю музыку. Каждая песня, каждый человек, делающий это, имеет какой-то смысл жизни в этом. Она что-то видит, что другие не видят. Она об этом рассказывает людям. Это делает любой творческий человек. Я пишу больше хип-хоп, больше о жизни. Не какими-то образами, метафорами. Я пишу прямо, где я был, как не нужно жить и что делать в такой ситуации.

- Какая твоя главная песня?

— "Родина". Я ее написал в России, а когда приехал, то записал.

— Многие из твоего окружения, которые захотели стать русскими?

Есть такие. Это дети из "Списка 31".

- Расскажи о "Списке 31".

— Это 31 ребенок, включая меня, которых первыми вывезли в Россию. То есть сгруппировали и увезли.

— У тебя были люди, к которым ты мог обратиться, чтобы выехать из Мариуполя?

— У меня не было таких. Я бы и сам уехал, будь у меня документы. А мои документы были у директора.

- А где твой директор сейчас?

— Сейчас в Германии. Он снял с себя ответственность за нас. Сказал, что как опекун он только финансирует нас, то есть платит деньги и все. Но я был несовершеннолетним и я не знаю, как мой опекун еще на свободе после этого.

-Начались обстрелы. Что вы делали?

— Мы спускались на первый этаж. У нас подвала не было в общежитии. То есть, он был, но не предназначен для людей.

— Сколько времени ты еще пробыл в Мариуполе?

— Почти три месяца.

- Как ты выживал эти три месяца?

— Честно говоря, сам не знаю. Помолился и ушел.

-Помолился и пошел куда?

— За водой, за едой. Где-то нужно было брать еду…

- Как можно найти еду?

— Деньги уже не имели смысла совсем. Купить что-то – нереально.

Что можно было найти?

-Разбитые продуктовые магазины. Или помогали соседи.

- Ты все время оставался в общежитии?

— Нет, нас привезли в другое общежитие на третий день, потому что у нас не было света. А там еще два дня было. Всех людей, которые были в подвалах, завалило. Сидеть и думать, что все будет хорошо, никто не мог. Я до последнего думал. Даже когда вошли солдаты РФ. Я сначала подумал, что это наши, просто переоделись, чтобы их лупить. Я к тому моменту, где-то 12 марта, думал, что мы устоим. Но понимал, что силы не равны.

— Что тебя больше всего удивляло в Мариуполе?

— Бесконечные обстрелы. То есть не было даже свободных трех минут, когда что-то не прилетало. Я не знаю, зачем стрелять в одно и то же место раз десять, когда там совсем нет военных. Они просто тратили снаряды что ли? Я не понимаю до сих пор.

- Когда бои перешли на "Азовсталь", в самом месте стало легче?

— У нас были русские солдаты. Нам легче не стало.

- Когда увидел россиян впервые?

—Когда вошли в подвал. Была зачистка.

- К вам были вопросы?

— Конечно. Я в 16 лет бородатый паренек без документов. У одной девочки татуировки, она тоже без документов. А у них такое было мнение, что все с татуировками – это "азовцы".

— А какая татуировка была у девочки?

-Роза, что-то такое.

— Как вы поняли, что вы дети?

— Мы доказывали это около получаса.

— Расскажи, как тебя увезли из Мариуполя и почему решили вывезти именно вас?

— Пришли уже другие. Мы не смогли доказать, кто мы есть, что мы дети. У них есть старая база наша в Донецке, и они по ней как-то сделали нам свидетельство о рождении. Там показали, что мы дети. Посадили в автобус и привезли.

-А в Донецке куда?

-В больницу.

- Обследовали или просто?

-И обследовали, и просто. Нигде больше не было. В детский дом нас отправить не могут, они переполнены. А в больницу положили.

Депортация

— Как ты очутился в России?

— Так же автобусом, собрали всех.

- Вас предупреждали?

— Нам сказали, что едем в лагерь. Это банальная схема уже. Столько историй и все ездили в лагерь и не вернулись. Выбора у нас практически не было. Нам сказали оставить некоторые вещи, потому что мы якобы вернемся.

-Куда вас в итоге привезли?

-На Рублевку, там санаторий "Поляны". Это при администрации президента. Маленькие дети все в шоке, им нравилось. Они еще не понимают многого. А мы понимали, потому за свое до последнего стояли.

- Это были дети без родителей?

- Не все. Знаменитая история. Три ребенка, отец которых приехал в Поляны и забрал их. Он приехал в Россию и как-то прошел границу, забрал их и уехал домой.

– Ты говоришь, что вы стояли на своем. То есть, вы хотели, чтобы вас вернули в Украину?

-Да.

-Сколько таких детей было из 31?

— Половина точно, может, большая часть. Многие хотели вернуться. Но сейчас из них немногие хотят вернуться.

- Почему?

-Мозги промыли.

- Тебе не промывали мозги?

-Пытались.

- Каким образом?

-Новости, знаменитые рассказы об органах. Говорили, что на ВСУ денег не хватает, потому в Украине детей на органы сдают. Многое говорили. Что я не выживу, мобилизуют сразу, что Украина напала первой, что Россия защищает свои границы.

— А можно было что-нибудь сказать против этого?

-Я говорил.

-Что именно?

— Я говорил, что это ложь. Как Украина могла напасть первой, если 24 февраля они уже зашли за границу.

- Можешь рассказать свой дальнейший путь?

-Всех детей забирали в семье.

- А тебя?

— Мы отказались. Мы с другими детьми попали в детский дом, когда сказали, что не хотим в семье, а хотим домой.

— Сколько вас было?

— В детском доме нас было четверо. Один из них — Филипп, которого потом забрала Львова-Белова. Он даже бросал мне интервью ее, где она рассказывает, что он бегает за младшими детьми с криками "съем москаленка". Она и меня там преподавала, когда я убегал. И пресс-конференцию через меня делала, когда она сказала, что я типа патриот России. А как она могла думать, что я вернусь после ее слов? Все теперь думают, что она лжет. Даже, я думаю, граждане России видят, что она лжет. Как это патриот России захотел домой, вернулся в Украину и теперь ненавидит Россию? Это еще одна причина, по которой меня не отпускали.

Приемная семья и попытки побега

-Куда после детского дома?

-В семью. Всё время я пробыл в семье. Они, как и все граждане РФ, против своих не пойдут. То есть, они все боятся. У них там диктатор.

— Ты говорил им, что хочешь домой?

-Я всем говорил. Первые полгода я уходил от войны. Очень страшные картины видел, оно все снилось. Всё равно я хотел домой. Об этом говорить было страшно.

- Домой в Мариуполь или в Украину?

-В Украину. Мариуполь уже не дом.

- После семьи как ты попал в Украину?

—Я пытался уехать через Беларусь, меня задержали. Второй раз я пытался и меня снова задержали.

- В каком городе была твоя приемная семья?

-В Подмосковье.

—Из Подмосковья в Беларусь нужно как-то добраться.

—Я добрался путями разными.

- Какая часть Беларуси?

— Я сам не знаю вообще. Когда убегаешь, ты сбрасываешь телефон и все, чтобы тебя не нашли. Так однажды доехал. Меня задержали сразу.

- Именно у границы?

-Русско-белорусская граница.

-То есть ты добежал только до Беларуси. Сколько попыток убежать у тебя было?

-Две.

— Что тебе сказали после этого приемные родители?

— Что я лягу в психушку. Это не приемные родители говорили. Когда меня задержали во второй раз, написали такой документ типа психолог, что мне нужна психушка. А потом вызвали, чтобы я написал отказ от Украины в офис Марии Львовом-Беловой. То есть, что я не хочу возвращаться.

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Обращение к президенту

-Расскажи об обращении. Как это выглядело и как ты принял это решение?

-Была не была. Записал обращение сразу к президенту. Это заметили в Офисе президента, и они очень помогли. Когда я сказал им, что нахожусь на территории России и попросил помощи вернуться домой.

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Повестка к русскому военкомату

– Ты был несовершеннолетним, как тебе могли дать повестку?

— Дали повестку вперед. Через месяц ровно 19 декабря я должен был быть в военкомате.

— Как ты думаешь, повестка была способом запугать тебя?

-Да нет. Пушечное мясо. Вы представляете сенсацию для всего мира? Украинские дети, сами приехавшие в Россию, настолько ненавидят Украину, что пошли против нее воевать. Это сенсация для всего мира. Это такая схема.

Возвращение домой

- Ты ждал 9 месяцев?

-Да. Это вместе с тем, когда я сам пытался уехать.

— Тебя, должно быть, удивило, как разошлось твое обращение?

— Я понимаю, что если бы не разошлось, меня бы не отдали. Они побоялись публики. Иногда нужно так поступать.

— Когда ты узнал, что возвращаешься в Украину?

-18 ноября.

- Когда ты приехал в Украину, там было так, как ты ожидал?

— Мне было главное, что меня встретили с флагом Украины. Я увидел наших военных, я увидел, что мне вручают флаг Украины. Все. Я стою с сестрой с флагом Украины и для меня это лучшее, что произошло за два года моей жизни. Самый счастливый момент.

— Что тебя больше всего удивило, что произошло без тебя, когда ты вернулся?

— Больше всего, честно говоря, елки за 600 млн, брусчатка за 1,5 млрд гривен. Все, что сейчас не нужно. Кто будет сейчас праздновать в 12 ночи Новый год под елкой на улице, когда война? Там ребятам есть нечего, не из чего стрелять, а мы здесь… Я приехал в Киев и вижу, что люди забыли, что такое война, что у нас она есть.

- Насколько разрушена Украина по сравнению с твоими ожиданиями?

— Не знаю, Киев в идеале. Как стоял, так и стоит. Лучшие ПВО. В Одессу ездил. Некоторые разрушенные здания есть. Там с моря бьют, немного хуже ситуация. Ездил под Бахмут. Там все разрушено.

- Почему ты ездил под Бахмут?

—Увозили ребятам из ВСУ спальные мешки. Потому что им холодно. Затем термобелье им передам.

-Где ты берешь сейчас деньги, чтобы помогать?

— Собираю деньги, открываю банки. Кто чем может помогать, знакомы. Кто не безразличен, тот помогает.

– А тебе помогли, когда ты вернулся?

— Ну… Люди – да. Власть… Я не знаю, как это назвать помощь или нет. Меня месяц не могли снять с розыска без вести пропавших. Меня только что сняли с розыска. Что значит, кто не делает свою работу, я не знаю.

— Как это влияло на твою жизнь?

—Документы я получил, но купить ничего не мог. Просто факт того, что, когда дети возвращаются, о них забывают.

— Ты общался с другими вернувшимися людьми?

-Да. Имена не назову, но все эти дети уже забыты. То есть, они живут… Я не знаю, как они живут. Россия пользуется этим. Подходит какой-нибудь чиновник и говорит, что в Украине о детях забывают. Здесь они правы. Но они используют это против нас. Некоторые просто выбирают квартиры и выплаты, потому что хоть крыша над головой есть. У врага, но есть. Я не выбрал, потому что знаю, что как-нибудь выберусь. Есть дети, которые не могут сами себя обеспечить и работать.

Как вернуть депортированных детей

— Что нужно сделать в Украине для вернувшегося ребенка?

— Я как-то выбрался. У меня хорошие знакомые, фонд помог. Но другим фондам не помогают. Не знаю, почему меня так выделили. Нужна психологическая реабилитация.

- Ты получил ее?

—Я занимаюсь с психологом, некоторые моменты прорабатываю, потому что сейчас я спокойно чувствую себя, а лет через 10 оно выйдет из меня и что-нибудь случится. Поэтому обязательно это следует после такой ситуации. Еще где-то нужно жить ребенку. Вот подросток пойдет учиться, года два-три он проживет в общежитии, а потом что?

Планы на будущее

- Как ты видишь свое будущее?

– Я вижу, что смогу помочь вернуть детей. Ибо я всю эту систему знаю. С той стороны знаю, что нужно делать, что нужно и не нужно говорить, что можно говорить здесь о ребенке, а что можно говорить ребенку там, чтобы и у него не было проблем, и чтобы могли достать. Я в этом плане буду работать сейчас, пока не вернем всех детей. Потому что, если возвращать такими темпами, как говорила Екатерина Рашевская — очень хороший человек, я с ним общаюсь — нам нужно будет, если возвращать одного ребенка в неделю (мы этого не делаем, а они вывозят по 30, по 100 детей)… А мы возвращаем три в месяц от силы. Бывает больше, чем повезет. Тогда нам нужно где-то 90 лет.

-19546 детей депортированы или принудительно перемещены, 387 детей возвращены.

— За почти два года.

- Как можно вернуть 19 546 детей?

— Нам нужна помощь международных партнеров. Без нее в этом направлении мы не сдвинемся. Россия не идет на контакт. С моим возвращением помогали UNICEF, Красный Крест. То есть, если не международные партнеры, мы даже одного ребенка не вернем. Так же с военнопленными. Россия не идет на контакт, не желает их отдавать.

Накажут ли россиян

— Ты веришь, что Россия может быть наказана за свои военные преступления?

-Я верю в это. Но я верю, что не Россия будет наказана, а их великий диктатор, Львов-Белов и все, кто причастен к войне и вывозу детей.

— Хотел бы увидеть Львов-Белов в Гааге ?

-Увижу.

- Сколько тебе в тот день будет лет?

— Даже если в старости, но я увижу это, я уверен.

—У тебя сейчас есть вера в победу Украины и если есть, то как ты ее представляешь?

— У меня бесконечная вера. Но для этого нужно работать и работать. Когда на красной площади будет памятник ВСУ и флаг Украины, это победа. Россия не может дальше существовать как страна.

— Что бы ты сказал детям, которых Россия депортировала?

— Я бы сказал им не бояться говорить об этом. Если они будут бояться, будет еще ужаснее. Многие дети хотят сказать об этом, но они боятся. Однако бояться не надо, мы даже там защитим их.

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