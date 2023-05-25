"Просто отпусти меня!": дочь старейшей матери Украины готовит речь в суде, а 78-летняя Подвербная плачет

Анна-Мария хочет жить отдельно, но не против видеться с мамой.

Сегодня, через месяц после обнародования ошеломляющих фактов, история 12-летней Анны-Марии Подвербной из Чернигова, которая является дочерью старейшей в стране роженицы, приобрела новое поворот и становится похожей на сюжет мелодрамы.

Напомним, эта история взбудоражила многих неравнодушных украинцев после того, как 12-летняя дочь 78-летней Подвербной написала на своей странице в соцсети о том, в каких условиях приходится жить. По словам девочки, мать-пенсионерка наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за косоглазия, рвет ее нижнее белье, не позволяет мыться. Девочка-подросток к этому добавила, что мать якобы доводит ее до самоубийства. После этого в квартиру Подвербных срочно приехали соцслужбы, правоохранители, врачи.

В конце апреля девочка написала пост в соцсети, где рассказала о своих проблемах. Скриншот со страницы в соцсети Подвербно-младшей

История получила такую огласку, что городские и областные власти взяли ситуацию на контроль, а неравнодушные украинцы собрали несколько десятков тысяч гривен для решения текущих проблем этого ребенка. Через некоторое время заместитель главы Черниговского областного совета Дмитрий Блауш сообщил, что благодаря только части этого сбора было куплено то, о чем мечтал ребенок – планшет, детские украшения и прочее.

Жить хочет отдельно от мамы

Сегодня, как оказалось, история с Анной Подвербной получила новое, не менее громкое продолжение.

Как сообщил в комментарии для ТСН.ua Дмитрий Блауш, девочка сформировала свою предварительную, но достаточно жесткую позицию по отношению к матери – 78-летней Валентине Подвербной. Если суд решит спросить мнение ребенка о том, хочет ли он остаться со своей мамой, Анна-Мария намерена ответить.

"Я общался сегодня с девочкой. В суде она планирует обратиться к матери со словами: "Отпусти меня. Просто отпусти", — сообщил нам Дмитрий Блауш, который в течение нескольких недель вместе с неравнодушными украинцами помогает этому ребенку и посещая его, контролирует ситуацию.

"Сейчас ребенок называет себя счастливым, потому что чувствует внимание к себе, потому что с ним работают психологи, потому что находится среди детей", – рассказал нам Дмитрий Блауш.

По словам Блауша, ребенок говорит, что чувствует себя счастливым, когда живет в других условиях, нежели в тех, которые были у него до 25 апреля.

"Ее "рецепт" счастья – жить отдельно от мамы, но она не против общения с матерью", — говорит Блауш, добавив, что Подвербная-старшая приходит к дочери.

Кроме этого, Дмитрий Блауш сообщил нам, что благодаря вмешательству общественности и контролю ситуации, есть хорошие достижения, которые касаются не только психологического здоровья этого ребенка, но и физического. Поо данным Блауша, ориентировочно через 1-2 месяца ребенку может быть проведена операция по лечению косоглазия.

Как выяснилось, вчера мать девочки общалась со своим адвокатом, то есть, скорее всего, тщательно готовится к судебным процессам, ранее анонсированным Новозаводским райсудом Чернигова. Согласно данным официального судебного интернет-ресурса, Валентина Пдвербная фигурирует сразу по трем делам, где предметами иска являются: "Невыполнение родителями или заменяющими их лицами, обязанностей по воспитанию детей", "Совершение домашнего насилия" и "Отнятие малолетнего ребенка". Рассмотрение последнего запланировано судом 13 июня. Как становится понятным из решения суда, речь идет об отнятии малолетнего ребенка без лишения матери родительских прав.

Вечером журналисту ТСН.ua стала известна позиция и Валентины Подвербной касательно слов дочери о том, что она может попросить маму на суде отпустить ее.

"Пусть идет домой. Мне больно, есть обида. Я ей все покупаю…", — громко ответила в комментарии для ТСН.ua Подвербная-старшая и бросила трубку.

Скандал вокруг семьи Подвербных: что известно

Напомним, месяц назад девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает ее, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, терзает одежду, не позволяет мыть унитаз.

После публикации сообщения в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования. В этом учреждении девочка находится до сих пор. По данным ряда чиновников, ребенок не будет находиться дома как минимум до решения суда.

В свою очередь, ее мать, Валентина Подвербная в недавнем комментарии для ТСН.ua выразила мнение, что сообщения в соцсетях дочь пишет, якобы, под влиянием посторонних лиц. "Ее заставили написать. Там сидят и требуют, она ведь маленькая, ничего не понимает. У меня есть завистники и клеветники. Дочь не берет трубку", — коротко ответила нам тогда Подвербная со слезами на глазах и бросила трубку.

В свою очередь соседи Подвербных, которых мы опросили, рассказали нам, что до приезда полиции и соцслужб в апреле, в подъезде были слышны скандалы Подвербной с дочерью и оскорбительные слова.

Как ранее сообщалось, Валентина Подвербная родила дочь в феврале 2011-го. На то время Подвербной было 65 лет.

Валентина Подвербная со своей дочерью Анной. Фото: из открытых источников

Беременность наступила после запланированного искусственного оплодотворения, деньги, на которое женщина экономила с пенсии. По неофициальным свидетельствам соседей, Подвербная, якобы, подрабатывала перед родами, продавая консервы. В свою очередь, Подвербная-старша этого никогда не подтверждала. Процедура ей была сделана в одной из киевских клиник.

Желания повторять нет

На днях, после того, как разгорелся скандал, сотни украинцев в соцсетях выразили свое мнение по поводу этичности оплодотворения 65-летней женщины. Некоторые из комментаторов написали возмутительные посты в адрес врачей, имевших к этому случаю отношение. По мнению комментаторов, врачи, мол, должны теперь взять на содержание ребенка 78-летней пенсионерки.

Журналист ТСН.ua разыскал репродуктолога, производившего оплодотворение Валентине Подвербной. Врач нам ответил, что потому как история Подвербной является предметом слушания в суде, он пока воздержится от комментариев и интервью на эту тему, хотя ему есть что ответить всем, кто высказывается в его адрес. Кроме этого, репродуктолог добавил, что сейчас уже есть рекомендация профильной организации не делать искусственного оплодотворения женщинам, которым исполнилось более 50-55 лет. Хотя такие желающие среди женщин в Украине есть.

Как ранее писала ТСН, дочь самой старшей мамы Украины вызывают в суд, но даже ее показания не лишат женщину родительских прав.

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