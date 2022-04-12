Простреленные дома, разбитая вражеская техника и обворованное жилье: в Гостомеле преодолевают последствия российской оккупации

Агрессоры жили здесь всего несколько дней, но и за это время успели зайти почти в каждый дом на улице.

Последствия российской оккупации одолевают жители Гостомеля, в том числе жители "ЖК "Покровский", которых российские военные держали заложниками в подвалах. А в захваченных квартирах организовали штаб. Похожая ситуация была и в соседних частных усадьбах.

Лучшие дома россияне захватили для жилья, другие просто обворовали. Возвращаются ли люди в свои дома – видела корреспондентка "1+1" Ева Николашвили во время марафона «Единые новости».

Когда в Киев полетели российские ракеты, Александр был за границей. Но дома осталась дочь с бабушкой, поэтому мужчина не думал – под шарами поехал забирать. Он из окна своего дома видел, как работают русские ДРГ. На улицах шли бои. Сначала думал переночевать в своей квартире и дальше выезжать в безопасное место, но россияне внесли коррективы.

Вместе с Александром, кроме его родных, уехали еще две семьи, но многие остались. Путешествие казалось слишком рискованным. Но – как вскоре выяснилось – остаться было еще опаснее. Один из домов этого жилого комплекса кафиры превратили в свой штаб, в другие ходили грабить квартиры. А жителей, сидевших в подвалах, превратили в заложников. Если кто-то пытался скрыться – открывали огонь.

Людям катастрофически не хватало медикаментов и воды. За еду служили сухпайки оккупантов — те воровали продукты из квартир, а свои полусъедобные продукты отдавали заложникам.

Простреленные дома, разбитая вражеская техника и обворованные жилища – это все оставили после себя российские оккупанты как напоминания, когда бежали 11 марта. И примерно такая же картина везде, где они жили.

Агрессоры жили здесь всего несколько дней, но и за это время успели зайти почти в каждый дом на улице.

Вадим говорит: ему повезло. После кровавых зверств в Буче и в Ирпене, «повезло» означает «по-зверски не убили». Правда, повезло не всем. Тело молодого парня пролежало в этом гараже на разбомбленном участке – луна. Полностью прикрыто одеждой. Да, чтобы не было видно. И раньше отнять его просто не было возможности. Но сколько еще убитых россиянами людей может лежать под завалами и в разрушенных домах даже представить страшно. Пока спасатели, полиция и медики заходят на каждый участок и в каждую квартиру, чтобы проверить нет ли там страшных находок.

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